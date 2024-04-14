Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.0 комментариев
Блогера Портнягина заподозрили в нарушениях по двум статьям УК
Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин подозревается по двум статьям уголовного кодекса РФ, в понедельник ему изберут меру пресечения, сообщил его адвокат Михаил Мушаилов.
Как указал Мушаилов, Портнягин подозревается по статье уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и по статье легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем в особо крупном размере. По его словам, 15 апреля блогеру изберут меру пресечения, передает ТАСС.
Адвокат уточнил, до настоящего момента Портнягин остается задержанным.
Ранее сообщалось, что в отношении блогера Дмитрия Портнягина заведено дело о неуплате налогов.