На блогера Портнягина завели дело о неуплате налогов

Tекст: Алексей Дегтярев

Дело заведено по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов», сообщил собеседник ТАСС.

По этой статье Портнягину грозит до трех лет лишения свободы.

Сам Портнягин заявил в соцсетях, что утром в четверг в его доме, офисе, на даче побывали оперативники, они провели обыски и задержали супругу Екатерину Портнягину.

Он также отметил, что дело в отношении него завели по статье об уклонении от налогов.

«Это очень странно, потому что основное тело долга без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года в полном объеме. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны, и вышли в суд», – указал блогер.

Он добавил, что сумма задолженностей по штрафам и пеням – 64 млн рублей, и подчеркнул, что скоро погасит ее.

Также Портнягин добавил, что находится в зоне спецоперации на Украине.

До этого пресса сообщала, что в Сlub 500 и банях Siberia, принадлежащих Портнягину, проходили обыски. В Сlub 500 опровергли эти данные, в банях не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

В базе данных Арбитражного суда Москвы есть запись о том, что Портнягин с 22 сентября 2023 года разбирается в суде с ИФНС России по Наро-Фоминску Московской области и УФНС России по Московской области.

Заседание по делу назначали на 4 апреля, но его отложили по инициативе Портнягина.