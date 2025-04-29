Конгрессмен Танедар инициировал импичмент Трампа по семи обвинениям

Конгрессмен Танедар объявил о запуске процедуры импичмента президента США Трампа

Tекст: Ирма Каплан

Член Палаты представителей и представитель Демократической партии Мичигана Шри Танедар подал иск об импичменте президента США Дональда Трампа, обвинив его в превышении полномочий, попытках узурпировать власть, тирании и нарушениях конституции.

«Дональд Трамп неоднократно демонстрировал, что он непригоден для работы в качестве президента и представляет явную и актуальную опасность для конституции нашей страны и нашей демократии. Незаконные действия Трампа подорвали систему правосудия, нарушили принцип разделения властей и поставили личную власть и личные интересы выше государственной службы. Мы не можем ждать, пока будет нанесен еще больший ущерб. Конгресс должен действовать», – сказано в заявлении Танедара на его сайте.

Там же представлены семь пунктов обвинения в адрес главы Белого дома, среди которых угроза военным вторжением суверенным государствам, посягательство на свободу слова, коррупция и создание «незаконных органов», с отдельным указанием на Департамент по эффективности работы правительства DOGE с Илоном Маском во главе, которому, по мнению демократа, были предоставлены права нарушать конституцию.

«В этой стране у нас президенты, а не короли. Это не просто неправомерные действия. Это неправомерные действия, подлежащие импичменту», – заявил инициатор импичмента в видеообращении, которое привел портал Yahoo News.

В начале апреля конгрессмен-демократ Эл Грин уже сообщал о намерении предложить импичмент Трампу в пределах 30 дней, отметив, что американский лидер не заслуживает своей должности. На это российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что инициатива демократов нереализуема, так как у них меньшинство в обеих палатах Конгресса.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, впервые за короткий срок трое бывших президентов США Барак Обама, Джо Байден и Билл Клинтон публично выступили с критикой Дональда Трампа, отметив, что игнорирование демократических норм угрожает будущему страны.