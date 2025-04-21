Обама, Байден и Клинтон раскритиковали политику Трампа

Washington Post: Обама, Байден и Клинтон публично осудили курс Трампа

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает Washington Post, Обама, Байден и Клинтон менее чем за три недели выступили с критикой в адрес Трампа, что стало редким нарушением традиций бывших президентов США. Обычно экс-главы Белого дома воздерживаются от публичного осуждения действующего президента, однако в этот раз они сочли необходимым нарушить молчание из-за, по их мнению, беспрецедентных вызовов американским институтам.

Обама призвал американцев противостоять «травле» со стороны администрации Трампа и напомнил, что «самая важная должность в демократии – это гражданин, который говорит «нет, это неправильно». Байден обвинил Трампа в разрушении «священного обещания» программы социального обеспечения и назвал действия власти «преднамеренной жестокостью», отметив «разрушительный» эффект за первые 100 дней нового срока. Клинтон осудил политику доминирования и разобщения, подчеркнув, что «250-летний путь страны к совершенству может быть под угрозой».

Все трое воздержались от прямого упоминания фамилии Трампа, но, по мнению обозревателей, их посыл был очевиден. Своими заявлениями бывшие президенты подчеркнули тревогу по поводу состояния демократии и норм политического процесса. Единственным бывшим президентом, не выступившим за этот период, остался Джордж Буш-младший, хотя его антипатия к Трампу хорошо известна.

Историки отмечают, что столь единодушное выступление бывших президентов против действующего главы государства – случай исключительный, особенно на раннем этапе президентского срока.

Джо Байден выступил с речью в Чикаго, где защищал социальное обеспечение на фоне сокращений в агентстве, инициированных администрацией Дональда Трампа.

Барак Обама в колледже Гамильтона призвал университеты и правовые фирмы противостоять давлению администрации Трампа и защищать демократические ценности

Сенатор Алексей Пушков заявил, что инициатива демократов объявить импичмент Трампу нереализуема из-за их меньшинства в обеих палатах Конгресса.