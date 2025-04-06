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Пушков отреагировал на идею демократов объявить импичмент Трампу
Пушков назвал идею демократов объявить импичмент Трампу обреченной затеей
Сенатор Алексей Пушков считает, что инициатива демократов объявить импичмент президенту США Дональду Трампу нереализуема, так как у них меньшинство в обеих палатах конгресса.
Пушков в своем Telegram-канале высказал мнение, что попытка демократов осуществить импичмент Трампа обречена на провал. Он отметил, что у демократов нет достаточного числа голосов из-за меньшинства в обеих палатах конгресса. Пушков также указал, что им нечего предъявить американскому лидеру, но им нужен был объединяющий лозунг, который они нашли в идее импичмента.
Сенатор подчеркнул, что демократы пытаются возродиться к жизни через эту инициативу под руководством Камалы Харрис, которую он назвал «бездарной и пустой». Он добавил, что одновременно демократы финансируют и организуют протесты по всей стране, чтобы поднять свой электорат.
Пушков заявил, что протесты сами по себе не страшны для Трампа, но отметил его нерешительность и пассивность в отношении противников. Он упомянул, что противники Трампа, начиная приходить в себя, могут воспользоваться его бездействием. В частности, Пушков сослался на отсутствие новостей о разоблачениях по «спискам Эпштейна» и «спискам Пи Дидди», несмотря на участие в них видных демократов.
В воскресенье конгрессмен-демократ Эл Грин заявил о намерении предложить импичмент Трампу в пределах 30 дней, отметив, что американский лидер не заслуживает свою должность.
Ранее мировые СМИ раскритиковали введенные Трампом таможенные пошлины.
1 апреля, обсуждая возможность выдвижения на третий срок, президент США заявил, что хотел бы побороться за президентское кресло с Бараком Обамой, который также уже два раза становился главой американского государства.