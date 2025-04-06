Пушков отреагировал на идею демократов объявить импичмент Трампу

Пушков назвал идею демократов объявить импичмент Трампу обреченной затеей

Tекст: Дарья Григоренко

Пушков в своем Telegram-канале высказал мнение, что попытка демократов осуществить импичмент Трампа обречена на провал. Он отметил, что у демократов нет достаточного числа голосов из-за меньшинства в обеих палатах конгресса. Пушков также указал, что им нечего предъявить американскому лидеру, но им нужен был объединяющий лозунг, который они нашли в идее импичмента.

Сенатор подчеркнул, что демократы пытаются возродиться к жизни через эту инициативу под руководством Камалы Харрис, которую он назвал «бездарной и пустой». Он добавил, что одновременно демократы финансируют и организуют протесты по всей стране, чтобы поднять свой электорат.

Пушков заявил, что протесты сами по себе не страшны для Трампа, но отметил его нерешительность и пассивность в отношении противников. Он упомянул, что противники Трампа, начиная приходить в себя, могут воспользоваться его бездействием. В частности, Пушков сослался на отсутствие новостей о разоблачениях по «спискам Эпштейна» и «спискам Пи Дидди», несмотря на участие в них видных демократов.

В воскресенье конгрессмен-демократ Эл Грин заявил о намерении предложить импичмент Трампу в пределах 30 дней, отметив, что американский лидер не заслуживает свою должность.

Ранее мировые СМИ раскритиковали введенные Трампом таможенные пошлины.

1 апреля, обсуждая возможность выдвижения на третий срок, президент США заявил, что хотел бы побороться за президентское кресло с Бараком Обамой, который также уже два раза становился главой американского государства.