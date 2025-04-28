В Лиссабоне начали восстанавливать электроснабжение после сбоя в сетях

Tекст: Александра Юдина

В столице Португалии Лиссабоне и ее пригородах стартовало восстановление работы электросетей, передает ТАСС.

По данным местного канала, электроснабжение уже было возобновлено ранее в городах Порту и Коимбра.

В ряде пригородов Лиссабона, в том числе в городе Одивелаш к северо-западу от столицы, также началось возвращение подачи электроэнергии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах Испании был введен режим чрезвычайного положения из-за серьезных проблем с электроснабжением и обширного сбоя в электросети.

Напомним, в понедельник многочисленные города Испании и часть Португалии оказались обесточены после масштабного сбоя в электросети, нарушившего работу транспорта и связи, а энергосистемы двух стран потеряли более 10 ГВт мощности.