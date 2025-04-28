Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом

Tекст: Вера Басилая

По словам адвоката, Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей, передает РИА «Новости».

Третьяков также отметил, что из мотивировочной части решения суда убрали пункт о возможности продолжения преступной деятельности обвиняемыми, однако остальные основания оставили в силе.

Следователь не указывал на этот пункт, а суд первой инстанции включил его в решение. Ранее Троицкий суд Москвы продлил домашний арест всем трем фигурантам дела до 26 мая. Помимо Лерчек и ее бывшего мужа, под домашним арестом остается Роман Вишняк, соучредитель компании ООО «Лейтик мейкап». Все трое находятся под домашним арестом с октября 2024 года, при этом Артему Чекалину были смягчены условия – ему разрешили общаться с братом.

Троицкий районный суд Москвы принял решение об аресте денежных средств Валерии Чекалиной, известной как блогер Лерчек, на время следствия и суда.

Напомним, МВД возбудило дело против Чекалиной и ее бывшего мужа за валютные операции с использованием подложных документов, им грозит до десяти лет тюрьмы по делу о незаконном выводе свыше 250 млн рублей за пределы страны.