Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.2 комментария
Стало известно о росте числа недовольных экономикой США граждан
Более половины опрошенных американцев сообщили об ухудшении экономики США
Большинство жителей США отмечают ухудшение экономической ситуации в стране, при этом только 42% опрошенных положительно оценивают экономическую политику президента США.
Результаты опроса телеканала CBS и компании YouGov показали, что 53% жителей США заявили об ухудшении состояния американской экономики. Согласно исследованию, только 28% респондентов отметили улучшение ситуации, еще 19% не заметили изменений, сообщает РИА «Новости».
Доля американцев, одобряющих экономическую политику Дональда Трампа, снизилась до 42% по сравнению с 51% в начале марта. Положительно оценивают борьбу экс-президента США с инфляцией 38% опрошенных, тогда как в марте этот показатель составлял 46%.
Согласно данным исследования, почти половина респондентов (48%) заявили, что политика Трампа негативно сказалась на их финансовом положении. Около трети (33%) сообщили о положительных изменениях, а 19% ответили, что политика бывшего президента никак не повлияла на их доходы. Опрос был проведен среди 2356 граждан США в период с 23 по 25 апреля. Статистическая погрешность составила 2,4 процентных пункта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине обсуждали возможность временно отменить высокие пошлины на часть американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты, Белый дом исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина, а издание The Wall Street Journal сообщило о возможном снижении пошлин США на товары из Китая.