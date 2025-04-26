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    Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения
    ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика
    Семья подтвердила гибель сына замглавы ЦРУ в сражении на стороне России
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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    18 комментариев
    26 апреля 2025, 20:40 • Новости дня

    Подозреваемый в убийстве генерала Москалика был задержан за рубежом

    ТАСС: Подозреваемый в убийстве генерала Москалика был задержан за рубежом

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика Игнат Кузин был задержан вскоре после того, как покинул территорию России, сообщили источники.

    По данным источников, Кузин был арестован на территории иностранного государства после прибытия из Москвы, передает ТАСС.

    Кузин был завербован спецслужбами Украины и уже дал признательные показания по делу об убийстве.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который заложил взрывное устройство в автомобиль генерал-лейтенанта Александра Москалика.

    Агент СБУ Кузин признался в совершении преступления, при этом ФСБ опубликовало видео задержания.

    25 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика – это крупное происшествие, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Это крупное дело. Я рассмотрю это», – сказал Трамп в ходе перелета из Вашингтона в Рим, передает ТАСС.

    Президент США направляется на на похороны Папы Римского Франциска.

    Напомним, в Балашихе в результате подрыва машины погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Москалик. Преступление могли организовать украинские спецслужбы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что гибель Москалика свидетельствует о продолжающейся террористической активности Киева.

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    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    Коментарии (0)
    26 апреля 2025, 18:32 • Новости дня
    ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
    ФСБ задержала агента СБУ, заминировавшего машину генерала Москалика
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Задержан агент украинских спецслужб Игнат Кузин, заминировавший машину, в результате подрыва которой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщила ФСБ России.

    Агент украинских спецслужб Игнат Кузин был задержан ФСБ России после проведения неотложных мероприятий. По информации ведомства, Кузин, имеющий вид на жительство на Украине, приобрел автомобиль Volkswagen Golf, в который установил самодельное взрывное устройство, передает РИА «Новости».

    Компоненты для взрывного устройства, по данным ФСБ, были извлечены Кузиным из тайника, оборудованного украинскими спецслужбами в Московской области. 25 апреля 2025 года устройство было приведено в действие дистанционно с территории Украины, после чего погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России.

    Кузин доставлен сотрудниками ФСБ в Следственный комитет России для проведения следственных действий. Уголовное дело возбуждено по статьям 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или устройств) УК России, отмечает ведомство.

    Напомним, в Подмосковье в результате подрыва легкового автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к гибели Москалика причастен Киев.

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    26 апреля 2025, 11:58 • Новости дня
    NBC News: В ЦРУ подтвердили гибель сына замглавы ведомства в боях на Украине
    NBC News: В ЦРУ подтвердили гибель сына замглавы ведомства в боях на Украине
    @ Michael Alexander Gloss

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гибель сына заместителя директора ЦРУ США Майкла Глосса в ходе конфликта на Украине подтвердила пресс-служба ведомства, сообщил телеканал NBC News.

    Представитель ЦРУ сообщил телеканалу NBC News, что 21-летний Глосс скончался весной 2024 года, не уточнив, за какую сторону он воевал, передает ТАСС. В ЦРУ назвали смерть Майкла Глосса частным делом семьи и не вопросом национальной безопасности.

    Как отмечает The Washington Post, отец погибшего Ларри Глосс рассказал, что его сын «погиб на территории Донецкой Народной Республики, сражаясь на стороне России против Вооруженных сил Украины». Отец подчеркнул: «Для нас стало полной неожиданностью, что он был каким-либо образом связан с российскими вооруженными силами». По информации семьи, свидетельство о смерти, выданное в России, указывает, что Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года, а похороны прошли в декабре после передачи останков родным.

    Накануне СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ на Украине.

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    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

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    26 апреля 2025, 13:32 • Новости дня
    Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Кремль: Завершено освобождение Курской области от ВСУ

    Завершено освобождение Курской области от ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение территории Курской области от украинских неонацистов завершилось, соответствующий доклад получил президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что о завершении операции Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, передает РИА «Новости».

    Начальник Генштаба сообщил, что активная фаза операции по освобождению Курской области от украинских войск началась 6 марта. Он отметил, что потери ВСУ в ходе попытки вторжения в Курскую область превысили 76 тыс. военнослужащих. Группировка ВСУ была рассечена и уничтожалась по частям, добавил начальник Генштаба.

    Герасимов особо выделил участие военнослужащих КНДР, которые бок о бок с российскими военными проявили стойкость и героизм при освобождении территории.

    В докладе также подчеркивается, что продолжается создание зоны безопасности в Сумской области. Уже освобождены четыре населенных пункта, а российские силы контролируют 90 кв. км этого региона.

    Кроме того, Герасимов заявил о провале планов киевского режима создать в Курской области плацдарм и сорвать продвижение российских войск в Донбассе.

    Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Президент Владимир Путин перечислял подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

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    26 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    Песков: Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной, не выдвигая никаких предварительных требований, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, на встрече с посланником президента США Стивеном Уиткоффом, состоявшейся накануне, Путин вновь подтвердил: «Российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Песков также напомнил, что подобные заявления уже неоднократно делались российским лидером ранее.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Ранее Песков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США.

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    26 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    Задержанный за убийство генерала Москалика агент СБУ признался в преступлении

    ФСБ показала видео задержания подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    Tекст: Вера Басилая

    Задержанный Игнат Кузин, завербованный спецслужбами Украины в апреле 2023 года, признался в установке взрывного устройства на автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, следует из видео ФСБ.

    Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания и допроса мужчины, подозреваемого в причастности к убийству генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, передает ТАСС.

    Задержанный Игнат Кузин рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами в Киевской области в апреле 2023 года.

    Кузин сообщил, что в сентябре 2023 года переехал в Москву, а в 2025 году по указанию куратора из Киева приобрел автомобиль Volkswagen Universal. Позже, по полученным координатам, он извлек из тайника видеокамеру и взрывное устройство, которое установил на заднюю часть машины.

    Самодельное взрывное устройство (СВУ), с помощью которого был убит генерал Ярослав Москалик, было собрано из тротиловых шашек, болтов и гвоздей.

    Задержанный отметил, что непосредственный подрыв машины был произведен дистанционно с Украины куратором по имени Вадим. ФСБ также показала компоненты использованной бомбы и видео задержания подозреваемого, передает РИА «Новости»

    Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который заложил взрывное устройство в автомобиль генерал-лейтенанта Александра Москалика.

    Напомним, в Подмосковье в результате подрыва легкового автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к гибели Москалика причастен Киев.

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    26 апреля 2025, 09:57 • Новости дня
    На Украине назвали причину сбоя в работе банковской системы
    На Украине назвали причину сбоя в работе банковской системы
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Значительная часть банковских сервисов на Украине оказалась недоступна после технических обновлений в одном из дата-центров.

    Причиной масштабного сбоя банковской системы на Украине стало обновление в одном из крупных центров обработки данных, передает ТАСС со ссылкой на агентство РБК-Украина и онлайн-сервис «Действие».

    В сервисе отметили, что специалисты продолжают работать над восстановлением работы банковских услуг. При этом в «Действии» не уточнили, какие именно обновления стали причиной сбоя и не сообщили подробностей происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине пользователи столкнулись с невозможностью оплаты банковскими картами в магазинах и транспорте, а также прекратили работать сервисы Apple Pay и Google Pay.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по всей Украине пользователи столкнулись с невозможностью оплаты банковскими картами в магазинах и транспорте, а также прекратили работать сервисы Apple Pay и Google Pay.

    Коментарии (3)
    26 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    Минобороны показало кадры освобожденного от украинских боевиков Горналя

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области.

    В сообщении Минобороны отмечается, что «подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков», передает РИА «Новости». На опубликованных кадрах запечатлена работа российских военных.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в Курской области.

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    26 апреля 2025, 15:01 • Новости дня
    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной
    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу, заявил директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун.

    По словам Чуна, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане прошла в частном порядке и была очень продуктивной, подробности переговоров будут представлены позднее, передает ТАСС.

    Зеленский назвал разговор «хорошей встречей» и подчеркнул, что она может стать исторической. По его словам, обсуждалось «полное и безусловное прекращение огня».

    Ранее итальянские СМИ сообщили о краткой продолжительности беседы, а британский телеканал Sky News отметил, что стороны договорились провести дополнительные переговоры после церемонии похорон.

    Напомним, Владимир Зеленский прибыл на траурную церемонию прощания с папой Римским Франциском в черной камуфляжной форме, что противоречит установленному этикету подобных мероприятий.

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    26 апреля 2025, 17:29 • Новости дня
    Макрон раскрыл детали разговора с Зеленским в Риме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о встрече в Риме с Владимиром Зеленским, во время которой украинский лидер «выразил готовность завершить вооруженный конфликт».

    Об этом сообщил сам Макрон в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». По словам французского президента, встреча с Зеленским прошла в Риме и была охарактеризована им как «очень позитивный обмен мнениями».

    Макрон подчеркнул: «Украина готова к безоговорочному прекращению огня. Зеленский подтвердил мне это сегодня. Он хочет работать вместе с американцами и европейцами над его реализацией».

    Ранее сообщалось, что Зеленский после разговора с президентом США Дональдом Трампом «пообщался тет-а-тет» и обсудил процесс мирного урегулирования на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    26 апреля 2025, 09:16 • Новости дня
    Массовый сбой парализовал банковскую систему на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По всей Украине пользователи столкнулись с невозможностью оплаты картами в магазинах и транспорте, перестали работать Apple Pay и Google Pay.

    Масштабный сбой в банковской системе Украины произошел 26 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Жители страны массово сообщают о невозможности оплаты товаров и услуг с помощью банковских карт, что затронуло магазины, транспорт, такси и другие сервисы.

    Также перестали функционировать сервисы Apple Pay, Google Pay, а онлайн-платформы «Действие» и «Новая почта» оказались недоступны для большинства пользователей. Точные причины возникших проблем пока не озвучены.

    Банковские учреждения и украинские власти пока не предоставили официальных комментариев по поводу произошедшего сбоя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовый сбой в работе онлайн-сервисов «Укржелдороги» привел к парализации продажи билетов по всей стране, ранее на Украине произошел сбой в работе платежных систем Visa и Mastercard, что затруднило проведение электронных платежей, а до этого Министерство обороны Украины сообщило о сбое в военном приложении «Резерв+».

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    26 апреля 2025, 01:21 • Новости дня
    Times сообщила о планах Трампа закрепить Крым и Донбасс за Россией

    Times сообщила о «высеченном в камне» плане Трампа по территориям

    Tекст: Денис Тельманов

    План Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что, по данным источников, считается неизменной позицией США.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне», передает Times. Газета ссылается на источники, близкие к спецпосланнику США по Украине Стивену Уиткоффу, отмечая, что этот вопрос уже не подлежит пересмотру.

    По данным издания, Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Риме на похоронах Папы Римского Франциска, где будет предложен вариант урегулирования, предполагающий признание освобожденных территорий частью России. Источник газеты заявил, что у Киева «реально нет выбора», кроме как согласиться на предложенный план, иначе США могут выйти из переговоров уже на следующей неделе.

    Times обращает внимание, что в случае отказа от предложенного соглашения конфликт может затянуться на месяцы и годы, а прекращение американского финансирования приведет к сокращению поставок вооружения для Украины: «Прекращение финансирования США на самом деле окажет такое же влияние, как и прекращение поставок оружия в этом году».

    Washington Post ранее сообщала, что США недовольны позицией Киева и планировали предложить европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности, передает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится; мэр Киева Виталий Кличко допустил, что ради мира Украине придется временно уступить России часть территорий, впервые публично озвучив такую позицию среди крупных украинских политиков; представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что Киев не признает российской ни одну часть территории, включая Крым.

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    25 апреля 2025, 23:07 • Новости дня
    Зеленский вновь отверг позицию Трампа по вопросу Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не будет признавать юридически Крым российским, позиция Киева неизменна, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский вновь отверг позицию президента США Дональда Трампа по вопросу о статусе Крыма, передает РИА «Новости».

    «Наша позиция по Крыму неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими», – заявил глава киевского режима. По его словам, эта позиция основана на принципах международного права.

    В ходе выступления Зеленский также признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия. Он согласился с тем, что у страны недостаточно вооружений для возвращения контроля над полуостровом военным путем. Вместе с тем Зеленский отметил, что проблема заключается не в нехватке людей, а именно в недостатке оружия.

    Ранее, в ноябре 2024 года, Зеленский уже отмечал невозможность возвращения Крыма военным путем и возвращения к границам 1991 года, ссылаясь на отсутствие достаточных ресурсов для проведения таких операций. Трамп ранее критиковал Зеленского за подобную позицию.

    Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России и Владимир Зеленский это понимает.

    При этом Зеленский ранее исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что такое решение противоречит Конституции Украины.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и воссоединение полуострова с Россией является историческим выбором.

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      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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