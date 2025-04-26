Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.0 комментариев
Подозреваемый в убийстве генерала Москалика был задержан за рубежом
ТАСС: Подозреваемый в убийстве генерала Москалика был задержан за рубежом
Подозреваемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика Игнат Кузин был задержан вскоре после того, как покинул территорию России, сообщили источники.
По данным источников, Кузин был арестован на территории иностранного государства после прибытия из Москвы, передает ТАСС.
Кузин был завербован спецслужбами Украины и уже дал признательные показания по делу об убийстве.
Ранее сотрудники ФСБ задержали агента Службы безопасности Украины, который заложил взрывное устройство в автомобиль генерал-лейтенанта Александра Москалика.
Агент СБУ Кузин признался в совершении преступления, при этом ФСБ опубликовало видео задержания.