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Белоусов поздравил две дивизии ВДВ с годовщинами образования
Министр обороны Андрей Белоусов отметил заслуги 7-й и 106-й дивизий ВДВ, подчеркнув их роль в современных военных операциях.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию с 80-летием и 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию с 81-й годовщиной создания, передает РИА «Новости». В своем поздравлении глава военного ведомства отметил, что военнослужащие обеих дивизий всегда проявляли мужество, самоотверженность и с честью выполняли боевые задачи в интересах страны.
Белоусов подчеркнул, что сила духа российского десантника, сплоченность и взаимовыручка позволяют дивизиям успешно справляться с поставленными задачами, а нынешнее поколение достойно продолжает традиции своих предшественников. Он отдельно отметил вклад ветеранов, которые уделяют особое внимание воспитанию молодежи в духе воинских традиций и преданности Родине.
Белоусов добавил: «В настоящее время личный состав дивизии принимает участие в специальной военной операции. Десантники с честью и достоинством выполняют все задачи, поставленные руководством страны, проявляя личное мужество и героизм».
Также глава ведомства отметил, что 106-я дивизия прошла суровые испытания во многих войнах и конфликтах, а ее успехи основаны на профессионализме, силе духа и сплоченности коллектива. В завершение Белоусов объявил благодарность всему личному составу 106-й дивизии за верность воинскому долгу и успехи в выполнении задач спецоперации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский десантник раскрыл подробности уничтожения на Украине крупнейшего в мире транспортного самолета «Мрия», бойцы 247-го полка ВДВ ранее заняли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому, а президент России Владимир Путин по случаю 25-й годовщины подвига псковских десантников, погибших в 2000 году в Аргунском ущелье, позвонил матери командира 6-й роты Марка Евтюхина.