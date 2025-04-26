Белоусов поздравил две дивизии ВДВ с годовщинами образования

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию с 80-летием и 106-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию с 81-й годовщиной создания, передает РИА «Новости». В своем поздравлении глава военного ведомства отметил, что военнослужащие обеих дивизий всегда проявляли мужество, самоотверженность и с честью выполняли боевые задачи в интересах страны.

Белоусов подчеркнул, что сила духа российского десантника, сплоченность и взаимовыручка позволяют дивизиям успешно справляться с поставленными задачами, а нынешнее поколение достойно продолжает традиции своих предшественников. Он отдельно отметил вклад ветеранов, которые уделяют особое внимание воспитанию молодежи в духе воинских традиций и преданности Родине.

Белоусов добавил: «В настоящее время личный состав дивизии принимает участие в специальной военной операции. Десантники с честью и достоинством выполняют все задачи, поставленные руководством страны, проявляя личное мужество и героизм».

Также глава ведомства отметил, что 106-я дивизия прошла суровые испытания во многих войнах и конфликтах, а ее успехи основаны на профессионализме, силе духа и сплоченности коллектива. В завершение Белоусов объявил благодарность всему личному составу 106-й дивизии за верность воинскому долгу и успехи в выполнении задач спецоперации.

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