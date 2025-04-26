Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска провели успешные операции на ряде участков фронта, передает Telegram-канал МО. Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение механизированным, егерским, штурмовым, воздушно-десантным бригадам, а также соединениям беспилотных систем, морской пехоты, теробороны и нацгвардии ВСУ. Бои велись в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Красноармейск, Муравка, Димитров, Гришино, Новониколаевка и Удачное Донецкой Народной Республики. Потери украинских войск составили свыше 360 человек, три бронированные машины, три автомобиля и четыре орудия артиллерии.

На белгородском направлении подразделения группировки «Север» нанесли удар по скоплениям личного состава и техники ВСУ в районах Миропольское, Михайловское и Турья Сумской области. Потери противника достигли 35 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, два автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Запад» сообщила об улучшении позиций по переднему краю и нанесении значительного ущерба двум механизированным, штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Каменка, Кутьковка, Московка, Купянск Харьковской области и Кировск, Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 человек, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, девять пикапов, четыре полевых орудия и четыре склада боеприпасов.

По информации Министерства обороны, группировка «Южная» заняла более выгодные позиции, уничтожив живую силу и технику трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районе Краматорска, Константиновки, Часова Яра, Дылеевки и Ильиновки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 295 человек, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, радиолокационная станция AN/TPQ-36 американского производства и склад боеприпасов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр в оборону ВСУ у населенного пункта Новое в ДНР и приблизились к Катериновке, российские войска захватили украинские позиции на реке Жеребец, а также российские подразделения начали бои за взятие Григоровки в ДНР.