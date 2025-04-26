В Белграде открылась выставка «Код Победы: Сталинград»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Открытие выставки «Код Победы: Сталинград» состоялось в сербской столице, сообщает ТАСС. Организатором экспозиции стал Фонд социальных проектов «Наследие» при участии волгоградских и российских исторических организаций.

Посетители могут увидеть личные вещи солдат, пожелтевшие фронтовые письма, фотографии и предметы, ставшие символами Великой Отечественной войны. Организаторы отметили: «Код Победы. Сталинград» – это разговор о коллективной памяти и превращении истории в часть самоидентификации человека. «Прошлое не уходит бесследно – оно живет в нас, пока мы готовы его хранить», – рассказали они.

Экспозиция разделена на три смысловых блока. Первый посвящен Сталинграду с гильзами и фронтовыми письмами, второй – Белграду как городу-мосту, где представлены вещи летчиков и снайперские прицелы, рассказывающие о братстве советских солдат и югославских партизан. Кульминация выставки – блок про Берлин с копией Знамени Победы и патефонной мелодией среди руин Рейхстага.

Выставка будет открыта до 25 мая. В числе партнеров проекта – Музей-заповедник «Сталинградская битва», организация «Consensus», Волгоградское отделение Российского военно-исторического общества и Российский центр науки и культуры в Белграде. Осенью 2024 года при поддержке фонда «Наследие» ансамбль Российского казачества провел гастрольный тур по четырем городам Сербии в честь 80-летия освобождения страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия выразила желание провести саммит с участием Владимира Путина и других мировых лидеров, вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил о намерении посетить в мае парад Победы в Москве, а президент Сербии Александр Вучич планирует осуществить визит в Москву 9 мая, где у него состоятся переговоры с Владимиром Путиным.