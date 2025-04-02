Вулин выразил желание участвовать в параде на 80-летие Победы в Москве

Tекст: Александра Юдина

В интервью журналу «Национальная оборона» Вулин заявил, что независимо от своей будущей должности, хотел бы оказаться на Красной площади, которую считает местом Победы, передает ТАСС.

Вулин подчеркнул, что Сербия и Россия являются единственными европейскими странами, которые продолжают отмечать День Победы во Второй мировой войне, тогда как Европейский союз празднует День Европы. По его мнению, это не является днем Европы, если они не считают себя побежденными.

Вице-премьер также отметил, что по приказу президента Сербии Александра Вучича в параде 9 мая 2025 года примут участие сербские военнослужащие. Вулин считает такое участие естественным, поскольку две страны вместе сражались во Второй мировой войне и вышли победителями.

Он добавил, что пока Евросоюз пересматривает историю, отмечая День Европы, Россия и Сербия планируют совместно и достойно отметить День Победы над фашизмом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич планирует посетить Москву 9 мая, где пройдет встреча с Владимиром Путиным. Сербский почетный караул примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, возглавит делегацию президент Вучич.