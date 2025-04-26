Два жителя Макеевки пострадали после взрыва мины «Лепесток»

В Макеевке ранены два мужчины из-за мины и взрывоопасного предмета

Tекст: Денис Тельманов

Информация о происшествии поступила в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, передает РИА «Новости». Уточняется, что в Горняцком районе Макеевки мужчина 1988 года рождения был ранен после подрыва на противопехотной мине «Лепесток».

В Советском районе города мужчина 1984 года рождения пострадал из-за взрыва сброшенного взрывоопасного предмета по улице Индустриальной.



По данным управления, с начала применения украинскими войсками мин типа ПФМ-1 «Лепесток» в ДНР зафиксировано 176 случаев подрыва гражданских лиц, среди которых 11 детей. В результате полученных ранений три человека скончались.

Мины «Лепесток» используются для нанесения травм ступням и ногам, устанавливаются дистанционно и являются копией американской мины BLU-43/B.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации неоднократно фиксировало применение украинской армией кассетных боеприпасов с такими минами по населенным пунктам республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки по безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств, которые используют ВСУ, чтобы предупредить детей о возможной опасности.

В Курской области запланировали разминирование 112 населенных пунктов, где продолжают находить взрывоопасные предметы, в том числе изготовленные в странах НАТО.

В поселке Воскресенское на территории строительного городка обнаружили мину «Лепесток» на бетонной плите на расстоянии около 300 метров от жилого сектора.