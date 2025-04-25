Трамп не исключил встречу с Зеленским в Риме

Tекст: Валерия Городецкая

Отвечая на вопросы журналистов перед вылетом на похороны папы римского Франциска, американский лидер заявил, что проведет в Риме встречи с многими иностранными лидерами, передает ТАСС.

Глава Белого дома подтвердил, что планирует встретиться с представителями итальянского руководства, а на уточняющий вопрос о Зеленском ответил: «Ах, вот как… Ну… Это возможно».

Напомним, Папа Римский Франциск скончался после инсульта и остановки сердца в возрасте 88 лет. Дональд Трамп сообщил о намерении вместе с женой прибыть в Ватикан на церемонию прощания с понтификом.

Издание Politico сообщало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить важные вопросы с президентом США Дональдом Трампом во время похорон папы Франциска.