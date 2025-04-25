Патриаршая комиссия РПЦ предложила создать отдельный детский интернет

Tекст: Вера Басилая

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ предложила создать в России детский интернет с отдельной поисковой системой и видеохостингом, передает ТАСС.

Он отметил, что платформа будет представлять собой «песочницу» с ограниченным доступом для взрослых, где несовершеннолетние смогут безопасно использовать образовательные сайты и социальные сети.

Причиной необходимости такого решения Иванишко назвал рост преступлений против несовершеннолетних, которые часто совершаются через социальные сети.

Среди других предложений комиссии – запрет на регистрацию аккаунтов для детей до шестнадцати лет на площадках, не соответствующих российскому законодательству по модерации контента, а также обязательное и бесплатное предоставление родителям специальных сим-карт и программ родительского контроля для детей. Предложения уже направлены главе Минцифры Максуту Шадаеву.

XIV Форум безопасного интернета проходит в Москве 25 апреля. Главная тема форума в 2025 году – «Современные вызовы и угрозы безопасности детей в сети интернет».

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