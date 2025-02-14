МВД предупредило о новых схемах мошенников с давлением на детей

Tекст: Мария Иванова

По информации Telegram-канала УБК МВД, участились случаи, когда мошенники пытаются похитить деньги у родителей, воздействуя на их детей. Они представляются сотрудниками таких организаций, как «Почта России», «Госуслуги» и даже ФСБ. Преступники убеждают детей в необходимости «задекларировать» ценные вещи семьи.

Злоумышленники используют угрозы и психологическое давление, чтобы заставить детей выносить из дома деньги, ценные вещи и золотые украшения, передает МВД. В одном из случаев ребенку удалось избежать кражи сейфа, так как он не смог его открыть до возвращения родителей.

Основной инструмент преступников – запугивание возбуждением уголовных дел против родителей. Это играет на естественном желании детей защитить свои семьи, что делает их уязвимыми перед манипуляциями.

Родителям рекомендуется объяснить детям, что мошенники могут притворяться кем угодно и запугивать последствиями, если они не помогут. Важно научить детей обращаться за помощью ко взрослым в любой тревожной ситуации и соблюдать правила безопасного поведения в интернете, призвали в МВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВТБ назвал три самые распространенные схемы мошенничества, направленные на детей, отметив рост таких случаев в последние месяцы.

В январе мошенники активно использовали темы доиндексации выплат, домовых чатов и конкурсов, чтобы обмануть россиян, сообщили в Министерстве внутренних дел.

МВД также раскрыло схему мошенничества с онлайн-покупками игровых предметов и аккаунтов, наиболее часто встречающуюся в играх «Викинги. Война кланов», «Страж королевства» и Roblox.