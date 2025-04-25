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Число жертв крушения самолета в Таиланде достигло шести человек
В Таиланде после крушения полицейского самолета Twin Otter общее количество погибших увеличилось до шести, все жертвы являлись сотрудниками национальной полиции.
Официальный представитель главного управления национальной полиции Таиланда сообщил, что число погибших в катастрофе самолета Twin Otter достигло шести человек, передает РИА «Новости».
Генерал-лейтенант Атчайон Крайтхонг уточнил, что все жертвы катастрофы – офицеры и сержанты полиции, находившиеся на борту. Первоначально сообщалось о пяти погибших и одном пострадавшем, однако раненый скончался по пути в больницу.
Самолет выполнял технический полет для подготовки к мероприятию на оперативно-тактической базе «Наресуан» в провинции Пхетчабури, где должны были пройти парашютные прыжки. На борту находились три пилота и три техника, из которых один был бортинженером, а двое занимались обслуживанием самолета.
Twin Otter, поступивший на службу полиции Таиланда в 2020 году, использовался для оперативных задач, включая поисково-спасательные операции, медицинские эвакуации и сброс парашютистов. Воздушное судно потерпело крушение в море недалеко от пляжа между курортами Ча-Ам и Хуахин, вскоре после вылета из близлежащего аэропорта. Генеральный комиссар полиции Таиланда вылетел на место происшествия для контроля расследования. Причины катастрофы пока не установлены. Родственникам погибших окажут всю необходимую поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе города Ча-ам провинции Пхетчабури потерпело крушение небольшое воздушное судно, в результате чего погибли пять человек и один получил травмы.