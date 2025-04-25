Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Москвичам пообещали облачную погоду в пятницу
В столице в конце рабочей недели синоптики предсказывают облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь и дневную температуру до семнадцати градусов.
Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и температура до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра. Днем в столице воздух прогреется до 15-17 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 2 градусов.
Ветер в течение суток будет западным и северо-западным, его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве сохранится на уровне 743 миллиметра ртутного столба.
В Подмосковье в пятницу ожидается температура от плюс 13 до плюс 18 градусов, местами возможны грозы. В ночь на субботу температура может опуститься до нуля градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 апреля температура воздуха в Москве достигла отметки 23,3 градуса выше нуля, что стало повторением температурного максимума, зафиксированного тридцать лет назад.