Tекст: Антон Антонов

«Многие призывают нас идти исключительно европейским курсом, а не общим курсом Европы и Америки. Мне это кажется принципиально неверным, как в отношении Украины, так и в целом», – приводит слова Стармера ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

По словам премьера, только согласованный курс Европы и США, основанный на принципах НАТО, обеспечил безопасность и стабильность в Европе на протяжении многих лет. Он подчеркнул, что странам альянса необходимо сосредоточиться на сохранении этого подхода.

Премьер-министр Британии также выразил несогласие с рядом заявлений Белого дома, особенно относительно конфликта на Украине. Стармер сказал, что украинский лидер Владимир Зеленский не несет ответственности за продолжающиеся боевые действия. Премьер подчеркнул важность долгосрочного прекращения огня на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз опасается потери единства из-за возможного признания со стороны США воссоединения Крыма с Россией.