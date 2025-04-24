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    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    23 комментария
    24 апреля 2025, 14:29 • Новости дня

    Стало известно о предстоящих консультациях России и Турции в Стамбуле

    Россия и Турция запланировали провести в Стамбуле консультации по Ближнему Востоку

    Tекст: Евгения Караваева

    В конце апреля в Турции пройдут переговоры заместителей министров иностранных дел двух стран по вопросам Ближнего Востока, включая Сирию и Палестину.

    Заместители министров иностранных дел Турции и России проведут 25 апреля в Стамбуле консультации по Ближнему Востоку, передает ТАСС. Как сообщил источник в МИД Турции, встреча пройдет на уровне заместителей министров – Турцию будет представлять Нух Йылмаз, а Россию – Михаил Богданов.

    «25 апреля в Стамбуле состоятся консультации по Ближнему Востоку между Турцией и Российской Федерацией на уровне заместителей министров», – заявил источник агентства. Ожидается, что участники обсудят широкий круг региональных вопросов, особое внимание уделив ситуации в Сирии и Палестине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства, заявив, что оно станет плацдармом для иранского терроризма, а министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС в Анкаре, где одной из ключевых тем стало обсуждение мер по прекращению огня и доставке гуманитарной помощи в Газу.

    23 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России

    Политолог Ткаченко: Конфликт на Украине вынуждает США понять Россию

    Политолог объяснил отрезвление позиции США по отношению к России
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Мировоззрение гегемона» побуждало США к опасным для всего мира поступкам. Однако углубление в детали конфликта на Украине заставило новую администрацию Белого дома перейти к более трезвой риторике в адрес России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент США раскритиковал позицию Владимира Зеленского по Крыму, а глава Госдепа заявил о все большем понимании позиции России по конфликту на Украине.

    «Владимир Путин еще 11 лет назад закрыл вопрос о статусе Крыма и отметил, что в современном мире ни одна страна не сможет тянуть за собой бремя абсолютной гегемонии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, наши дипломаты неоднократно говорили о невозможности предметного диалога с украинскими властями ввиду их ультимативной позиции. Поэтому для нас новые заявления Трампа и членов его администрации звучат как нечто очевидное. Но не стоит забывать: в их случае речь идет о людях совершенно иной политической культуры», – говорит он.

    «Как ни крути, тот же Трамп смотрел на Штаты глазами человека, который в сознательном возрасте застал пик могущества США. Он мог искренне верить в колоссальные, почти безграничные возможности своей страны, которыми его предшественники якобы не умели пользоваться», – добавляет собеседник.

    «Отсюда и вытекали эти громкие заявления в духе: "Мы закончим конфликт на Украине за 24 часа". Судя по всему, Трамп искренне хочет прекращения огня. Он подходит к этому процессу с присущими ему рвением и старанием. Но столкновение с реальностью, гораздо более сложной и многослойной, редактирует его мировоззрение», – рассуждает эксперт.

    «Республиканец и его команда, по мере погружения в детали конфликта, внезапно осознали, что в Европе многие относятся к Штатам как к инструменту реализации собственных интересов. Выяснилось, что как только Вашингтон пытается выйти за рамки глобального либерального консенсуса, его "союзники" готовы максимально отстраниться от Белого дома», – считает он.

    «А с другой стороны Трампу начал хамить Зеленский, чьи политические воззрения максимально не соответствуют текущей реальности. Получилось, что Украина стала своеобразным зеркалом, через которое американцы смогли получше разглядеть собственную внешнюю политику и заметить в ней очевидные проблемы. Они поняли, что мировоззрение гегемона, особенно при Джо Байдене, вело США к опасным поступкам в отношении России и всего мира», – акцентирует собеседник.

    «В этом плане совершенно логичными и трезвыми выглядят мысли Штатов о том, чтобы снизить степень вовлеченности в дела Европы и конфронтации с Россией. У Штатов немало проблем с собственными соседями на юге. А заданный тренд в их внешнеполитической мысли, надеюсь, способен сделать из Вашингтона вполне прагматичного собеседника Москвы в будущем», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».

    Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».

    Параллельно с этим госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию The Free Press отметил, что Штаты стали лучше понимать позицию Москвы по конфликту на Украине. Он также добавил, что если Белый дом решит о неправильном движении переговоров, то Вашингтон перейдет «к другим приоритетам».

    В свою очередь, министр обороны страны Пит Хегсет заявил, что эпоха, когда США были единственным гарантом безопасности Европы завершена. До этого газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вашингтон намерен сократить степень своего военного присутствия в ЕС.

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    23 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившаяся в Горнальском мужском монастыре Курской области, была полностью ликвидирована российскими военными при штурме объекта.

    По словам командира полка с позывным «Апостол», в операции участвовали бойцы 177-го полка морской пехоты, 810-й и 40-й арктических бригад, а также 30-го мотострелкового полка, передает ТАСС.

    «Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью – мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», – заявил Апостол.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил. Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения святыни.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

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    23 апреля 2025, 20:20 • Видео
    Мира не будет, Зеленский все испортил

    «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    23 апреля 2025, 20:27 • Новости дня
    Песков назвал условие для мира на Украине

    Песков назвал невозможным мир на Украине без вывода ВСУ из Новороссии и Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижение мира на Украине возможно только при условии вывода украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые закреплены в Конституции России как неотъемлемые части страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», – заявил Песков в интервью французскому журналу Le Point, отвечая на вопрос журналиста о завершении конфликта при выполнении этого условия, передает ТАСС.

    Он напомнил, что некоторые территории новых регионов все еще оккупированы киевским режимом, несмотря на результаты референдумов и их вхождение в состав России как де-юре, так и де-факто.

    Песков также заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не ставил условий по срокам установления режима прекращения огня на Украине и Россия считает, что это было бы неуместно, поскольку президент России Владимир Путин поддерживает прекращение огня.

    Отвечая на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа, Песков отметил, что оба лидера хотят добиться результатов и что сейчас ведется соответствующая подготовительная работа. Он добавил, что Путин уважает Трампа, а их позиции по ряду вопросов близки, но оба руководствуются интересами своих стран и согласны в том, что отказ от диалога абсурден.

    Кроме того, Песков отметил, что Европа часто критиковала Россию за демократию, но Москва больше не желает принимать такие уроки от европейцев, особенно от тех, кто ведет себя лицемерно.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением и заморозить границы по линии военного соприкосновения, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине. Кроме того, некоторые СМИ также сообщали, что Россия якобы готова остановиться на текущей линии соприкосновения.

    Британское издание Financial Times распространило информацию о так называемом «плане Путина». Суть плана заключается в том, что Россия якобы предлагает признать Крым российским в обмен на отказ от притязаний на остальные части четырех регионов.

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    23 апреля 2025, 17:54 • Новости дня
    Вэнс призвал Россию и Украину «заморозить границы» по линии соприкосновения

    Вице-президент США Вэнс призвал Россию и Украину сделать «последний шаг» в переговорах

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский вице-президент Вэнс призвал Москву и Киев принять предложение, иначе Вашингтон завершит посредничество по вопросу прекращения огня на Украине, сообщает CBS News.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине, сообщает телеканал CBS News.

    Эти слова стали вторым предупреждением от администрации Трампа менее чем за неделю, несмотря на частые обещания президента США о быстром прекращении конфликта за счет заключения выгодной обеим сторонам сделки.

    Вэнс отметил, что США сделали «очень четкое предложение» и русским, и украинцам, и пришло время либо им ответить на это «да», либо Соединенным Штатам выйти из процесса.

    «Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, который заключается в том, что стороны заявляют о готовности прекратить убивать, заморозить границы на уровне, близком к тому, где они находятся сегодня. Теперь, конечно, это означает, что и украинцы, и русские должны будут отказаться от части территории, которой они сейчас владеют», – сказал Вэнс журналистам в Индии, где он пребывает с четырехдневным визитом.

    При этом в среду стало известно, что вторая встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине, которая должна была пройти в Лондоне, отложена на неопределенный срок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связанным с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.

    До этого американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского.

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    23 апреля 2025, 20:12 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии территориальных претензий к странам Балтии
    Песков сообщил об отсутствии территориальных претензий к странам Балтии
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Россия не рассматривает возможность территориальных претензий к прибалтийским странам, несмотря на притеснение русскоязычного населения в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия не выдвигает территориальных претензий к странам Балтии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point, передает ТАСС.

    «У России нет никаких проблем со странами Балтии и никаких территориальных претензий к ним, даже несмотря на то, что там проживают русские и их интересы постоянно попираются, в частности это касается использования русского языка. Брюссель, кстати, не обращает на это ни малейшего внимания», - подчеркнул Песков.

    Он отметил, что Москва продолжает следить за положением русских в Прибалтике, однако не предпринимает по этому поводу территориальных требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры обороны Эстонии и Литвы заявили, что прекращение боевых действий на Украине может привести к усилению угрозы безопасности для стран Балтии из-за возможного укрепления России. Грузия сравнила политику Прибалтики с «диктатом советской Москвы».

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    23 апреля 2025, 15:37 • Новости дня
    Минфин заявил о росте доходов россиян

    Глава Минфина Силуанов сообщил о росте реальных доходов россиян за пять лет

    Tекст: Евгения Караваева

    Силуанов: Реальные располагаемые доходы населения России увеличились на 20% за последние пять лет, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

    За последние пять лет реальные располагаемые доходы россиян выросли на 20%, сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина, передает ТАСС.

    Глава ведомства отметил, что этот период был для страны непростым, однако удалось избежать «финансового разгильдяйства» и обеспечить поступательный рост доходов населения.

    Силуанов подчеркнул, что главная задача Минфина – грамотно и сбалансированно распределять финансы ради развития страны и повышения качества жизни граждан.

    «Причем делать это нужно профессионально, открыто, получать конкретный результат, что соответствует ценностям Министерства финансов, которые также определены в качестве нашей ключевой задачи. Это большое искусство, поскольку во всем нужна мера, баланс», – прокомментировал Силуанов.

    По мнению главы Минфина, ответственность ведомства заключается в поиске «тонкого баланса» между различными финансовыми потребностями. Он также напомнил, что мировая история знает немало случаев, когда «финансовое расстройство» приводило к краху государств. При этом доверие к финансовой политике страны, по его словам, определяет благополучие граждан, настроение деловых кругов и влияет на безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что социальные пенсии в России увеличат более чем на 14,5% с 1 апреля 2025 года. Москвичам для получения ипотеки в 2025 году потребуется доход не менее 199 тыс. рублей, а работница завода в Ленинградской области на совещании с правительством постеснялась назвать размер своей зарплаты президенту России, однако подтвердила хорошие условия труда.

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    23 апреля 2025, 19:02 • Новости дня
    Британский Spectator объяснил провал переговоров по Украине в Лондоне

    Spectator: Зеленский совершит политическое самоубийство, согласившись на условия США

    Tекст: Ирма Каплан

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине провалятся ввиду ключевой причины, связанной с позицией Киева по Крыму. Зеленский решительно против признания Крыма российским, так как в противном случае он совершит политическое самоубийство, пишет Spectator.

    Очередной раунд переговоров по ситуации на Украине в Лондоне гарантированно закончится провалом из-за жесткой позиции Киева по Крыму – Зеленский не признает Крым российским, так как в противном случае он совершит политическое самоубийство, пишет британский журнал Spectator.

    Автор статьи обозреватель Оуэн Мэтьюз объясняет, что глава киевского режима не может принять предложение США и признать Крымский полуостров российским на законных основаниях. И это не из-за вредности, упрямства, жажды войны или неспособности принять  реальность, в которой Украина никогда не вернет Крым.

    «Зеленский не может принять это, потому что такая уступка будет политическим самоубийством. Это несет в себе большой риск спровоцировать гражданскую войну внутри Украины. И для него это конституционно невозможно. На какие бы компромиссы Киев ни мог пойти в отношении этой территории, единственная красная черта, которую Киев никогда не сможет пересечь, – это признать де-юре потерю собственных земель», – сказано в статье.

    Мэтьюз пишет, что все стороны переговоров осознают и невозможность возврата Крыма Украине, и неспособность участников переговоров договориться, но процесс все равно продолжается хотя бы ради некоторых компромиссов, на которые могут пойти стороны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине.

    До этого американский госсекретарь Марко Рубио решил отказаться от участия в грядущем этапе переговоров по ситуации на Украиной в Лондоне. Причиной стала несговорчивость Зеленского.

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    23 апреля 2025, 16:41 • Новости дня
    Спикер парламента Турции призвал готовиться к мощному землетрясению

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что стране необходимо срочно подготовиться к угрозе мощного землетрясения, способного оставить без жилья около 4,5 млн человек.

    Об этом заявил глава турецкого парламента Нуман Куртулмуш, передает РИА «Новости». Он заметил, что ожидаемое землетрясение в Стамбуле уже находится «на пороге», и призвал нацию и учреждения быть готовыми к преодолению последствий стихийного бедствия с минимальными потерями.

    Куртулмуш подчеркнул: «Наши учреждения, наша нация, все мы должны быть готовы преодолеть возможное землетрясение с наименьшими потерями».

    Ранее в Стамбуле уже произошли подземные толчки магнитудой 6,2 и 4,4, которые сопровождались тряской стен, раскачиванием люстр, скрипом мебели и временными перебоями с электричеством и интернетом. Как отмечает ведущий сейсмолог Турции Наджи Герюр, времени у властей на подготовку почти не осталось. По прогнозам мэрии города, при землетрясении магнитудой 7,5 могут обрушиться не менее 90 тыс. зданий, а примерно 4,5 млн граждан может понадобиться временное жилье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле произошли подземные толчки силой 6,2 балла, которые длились около 15 секунд и вызвали панику среди жителей.

    Затем в городе произошли повторные толчки, о чем сообщили в турецком управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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    24 апреля 2025, 06:20 • Новости дня
    На Эльбрусе погибли альпинисты из Турции

    Tекст: Антон Антонов

    Погибшими на Эльбрусе альпинистами оказались двое граждан Турции, сообщило турецкое агентство IHA.

    По данным IHA, группа из пяти граждан Турции отправилась в Россию в воскресенье для восхождения на Эльбрус. Обнаружены тела погибшего от гипотермии альпиниста из района Манавгат в Анталье Мехмета Коджаакча, а также Казыма Гюлера из провинции Бурса, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС получило сигнал о помощи от группы из пяти альпинистов на Эльбрусе, из которых двое смогли спуститься с горы самостоятельно, одного участника нашли живым, а еще двое погибли.


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    23 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    Песков: Россия желает переговоров, а Европа – войны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас между Россией и Европой нет совпадающих позиций, поскольку европейские страны предпочитают войну переговорам.

    «Сейчас нет никаких совпадающих позиций, поскольку Европа хочет войны, а не переговоров. Мы не будем их туда затаскивать силой», – заявил Песков в интервью французскому журналу Le Point, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия намерена достичь поставленных целей любым способом. «Мы желаем достичь наших целей, и мы их достигнем. Мирным или военным путем», – добавил пресс-секретарь российского президента.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Москву и Киев о необходимости сделать решительный шаг и определиться с каким-либо решением, иначе Вашингтон готов завершить свои усилия по прекращению огня на Украине.

    Напомним, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и отказа главы Госдепа США Рубио лететь в Лондон.

    Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что решение США понизить уровень участия в переговорах в Лондоне связано с тем, что Киев ограничил повестку встречи лишь обсуждением краткосрочного перемирия.

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    23 апреля 2025, 16:36 • Новости дня
    Матвиенко: Россия не приемлет размещение европейских войск на Украине

    Матвиенко заявила о невозможности размещения европейских войск на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия исключает любое участие в переговорах о размещении европейских войск на территории Украины, подчеркнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Москва не собирается поддерживать предложения по размещению европейских войск на Украине, передает ТАСС. Об этом журналистам заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Она отметила: «Что касается размещения европейских войск на Украине – ни за каким переговорным столом, ни на каких переговорах Россия никогда не будет участвовать в обсуждении условий такого возможного размещения. Это неприемлемо для нас, и шансов на успех эта инициатива не имеет никаких».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не поддерживает размещение европейских миротворцев и считает их присутствие опасным.

    Издание New York Post писало, что американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля линии соприкосновения.

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    24 апреля 2025, 08:02 • Новости дня
    Сейсмолог спрогнозировал в Стамбуле разрушительное землетрясение

    Сейсмолог предсказал землетрясение магнитудой до 7,2 в Стамбуле

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан связал последнее землетрясение в Стамбуле с вероятностью более сильного удара в ближайшие десятилетия.

    Эрджан заявил, что землетрясение магнитудой 6,2, произошедшее в Мраморном море у берегов Стамбула, стало предвестником более мощного сейсмического события, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта, в период между 2045 и 2075 годами в регионе Фракии ожидается землетрясение магнитудой 7-7,2. Эрджан подчеркнул, что эпицентр нового землетрясения будет расположен на глубине от 7 до 13 километров и его сила может превысить мощность нынешнего удара в 22 раза. Специалист рекомендует жителям современных зданий, построенных после 1999 года, а также в районах с прочным грунтом, сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

    Согласно оценкам профсоюза сейсмологов и данным мэрии Стамбула, возможное землетрясение магнитудой 7,5 приведет к разрушению не менее 90 тыс. зданий и временной потере жилья для 4,5 млн человек. Общий экономический ущерб может составить свыше 325 млрд долларов.

    Профессор Халюк Эйидоган отметил, что экономические последствия ощутит вся Турция, поскольку одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит непосредственно по Мраморному морю у побережья города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Стамбуле в результате сильного землетрясения пострадали более 150 человек. При этом власти Турции заявили о необходимости срочно подготовиться к угрозе мощного землетрясения, которое может оставить без жилья около 4,5 млн человек

    В среду в городе произошли повторные толчки после первого удара стихии.

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    24 апреля 2025, 02:59 • Новости дня
    США начали вывод войск с базы в сирийской провинции Хасеке

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие и техника США начали покидать военную базу в Эш-Шаддади, расположенную рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса в провинции Хасеке в Сирии, сообщает Al Watan.

    Военно-транспортные колонны США начали покидать базу и продвигаться к сирийско-иракской границе. О числе военных, выведенных с базы, не сообщается, передает ТАСС со ссылкой на Al Watan.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецподразделения США, дислоцированные на базе у газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор, были переброшены на территорию Ирака. СМИ сообщали, что США задумались о сокращении войск в Сирии до минимума.

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    23 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Минфин поддержал отмену транспортного налога для Героев России

    Минфин согласился с необходимостью единых транспортных льгот для Героев России

    Tекст: Ирма Каплан

    Минфин согласился с необходимостью унифицировать предоставление налоговых льгот на транспорт для граждан, имеющих звание Героя России, чтобы устранить региональные различия.

    Министерство финансов России поддержало идею введения единого порядка предоставления льгот по транспортному налогу для Героев России. Ведомство официально ответило на обращение зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, передает РИА «Новости» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

    Ранее Панеш обратил внимание министерства на то, что механизмы предоставления льгот по транспортному налогу для Героев России различаются в регионах. Отсутствие единого подхода создает не только законодательные пробелы, но и может быть воспринято как недостаток уважения к заслугам героев, отметил депутат.

    «Полагаем, что единый подход при установлении налоговых льгот по транспортному налогу для Героев России может быть достигнут посредством установления их на федеральном уровне в главе 28 «Транспортный налог» Налогового кодекса», – говорится в ответе статс-секретаря и замминистра финансов Алексея Сазанова.

    Данное предложение, как прописано в документе, будет проработано министерством при подготовке проекта поправок правительства к проекту федерального закона.

    «С моим аргументом и обращением в Минфине согласились. Сказали, что в ближайший налоговый период внесут поправки, чтобы для всех регионов был единый подход», – сообщил Панеш.

    Ранее, осенью 2024 года, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие льготы положены за государственные награды в России.

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    24 апреля 2025, 11:47 • Новости дня
    Власти Турции отвергли связь платформы и ВМС США с землетрясением

    Tекст: Мария Иванова

    В Анкаре заявили, что распространенные в соцсетях слухи о причастности буровой платформы и корабля ВМС США к землетрясению не соответствуют действительности.

    Власти Турции опровергли версии о причастности к землетрясению в Мраморном море буровой платформы GPS Saturn, корабля ВМС США или системы HAARP, передает ТАСС.

    Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента страны подчеркнул, что распространявшиеся в соцсетях утверждения не соответствуют действительности, а изображения были сделаны во время прохода буровой платформы через Босфор в декабре 2018 года.

    В заявлении отмечается: «Утверждения, распространенные некоторыми аккаунтами в социальных сетях, о том, что землетрясение в Стамбуле могло быть вызвано бурением разлома в месте, где стояла на якоре буровая платформа GPS Saturn, не соответствуют действительности». В центре уточнили, что GPS Saturn не проводила никаких буровых работ в Мраморном море и сейчас находится в водах Черного моря около Болгарии.

    Центр также назвал необоснованными слухи о том, что американский корабль USS Nitze или система HAARP могли спровоцировать землетрясение. В заявлении говорится, что судно ВМС США не осуществляло никакой деятельности в турецких водах, а современные научные данные свидетельствуют о невозможности спровоцировать землетрясение подобными средствами.

    Подземные толчки магнитудой 6,2 произошли в Мраморном море в среду днем, после чего последовало около 200 афтершоков. Разрушений и жертв зафиксировано не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что недавнее землетрясение в Стамбуле связано с высокой вероятностью более мощного удара в ближайшие десятилетия. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш отметил необходимость срочно подготовиться к возможному сильному землетрясению, которое может оставить без жилья около 4,5 млн человек.

    Накануне после последнего мощного землетрясения в Стамбуле более 150 человек получили медицинскую помощь, погибших нет.

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