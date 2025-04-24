Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Путин призвал замедлить динамику цен в России
В стране необходимо принять меры для замедления динамики цен, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Как уже сказал: важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», – цитирует президента РИА «Новости».
Он добавил, что кредитный портфель российских банков в 2025 году снижается, сообщает ТАСС.
«Так, за первые три месяца объем рублевых кредитов бизнесу на балансе банков сократился на 680 млрд рублей. Объем кредитов физическим лицам уменьшился на 192 млрд рублей», – привел статистику Путин.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в совещании будет участвовать экономический блок правительства, на нем планируется обсудить текущие экономические и социально-экономические вопросы.