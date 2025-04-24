Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Песков анонсировал совещание с Путиным по экономике
Президент Владимир Путин в четверг намерен провести совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент в четверг работает в Огареве, он запланировал совещание по экономическим вопросам, которое пройдет в обычном формате видеоконференции, указал Песков, передает ТАСС.
«[Будет участвовать] экономический блок правительства, все руководство, экономический блок администрации. Обсуждение текущих экономических, социально-экономических вопросов. Традиционно открытым будет вступительное слово главы государства», – добавил представитель Кремля.
Другие же встречи Путина в четверг не предусмотрены для освещения в прессе.
В марте президент отмечал, что экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии.