Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.0 комментариев
Пашинян осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана
Пашинян назвал сжигание флагов Турции и Азербайджана провокацией
Премьер-министр Никол Пашинян резко осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана во время традиционного шествия в Ереване, назвав происходящее провокационной акцией.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сожжение флагов Турции и Азербайджана во время прошедшего в Ереване факельного шествия, передает ТАСС.
Пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян подчеркнула: «Премьер-министр Пашинян осуждает такую практику, считая ее безответственной и неприемлемой. Сожжение флагов международно признанного государства, особенно соседних государств, не может рассматриваться главой государства иначе. Это провокационная и подстрекательская практика».
Также Багдасарян сообщила, что Пашинян осудил обстрел азербайджанскими вооруженными силами жилого дома в селе Хознавар Сюникской области и призвал власти Азербайджана провести расследование и дать разъяснения по данным инцидентам.
Факельное шествие, во время которого участники сожгли флаги Турции и Азербайджана, было организовано партией «Дашнакцутюн» в канун годовщины геноцида армян и проводится ежегодно 23 апреля как акция протеста против политики отрицания со стороны Турции и Азербайджана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что дальнейшее карабахское движение может стать разрушительным для армянской государственности и препятствовать ее суверенитету; Грузия, Азербайджан и Армения начали первые закрытые консультации по ситуации на Южном Кавказе; Ереван подтвердил визит Пашиняна 9 мая в Москву вопреки угрозам Каллас.