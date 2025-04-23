Экс-замглавы Минэнерго осудили на реальный срок за злоупотребление полномочиями

Минобороны объяснило ЧП во Владимирской области

Минобороны объяснило ЧП во Владимирской области детонацией боеприпасов

Tекст: Алексей Дегтярев

В части сдетонировали боеприпасы, хранящиеся на складе, начался пожар, для его ликвидации привлекли штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС, указали в ведомстве, передает ТАСС.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причина ЧП – нарушение требований безопасности. По поручению министра обороны Андрея Белоусова создана комиссия по расследованию.

Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил о взрыве в Киржачском районе Владимирской области. В одном из поселков проводилась эвакуация жителей, объявлен режим ЧС районного масштаба.