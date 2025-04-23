Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
В Забайкалье ввели режим ЧС федерального уровня из-за лесных пожаров
Масштабные пожары в Забайкальском крае вынудили ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщили в МЧС России.
Решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством главы МЧС Александра Куренкова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В регионе действует 45 лесных пожаров на площади 192 тыс. га, из которых один локализован на 500 га. В тушении участвуют 1 тыс. 365 человек и 123 единицы техники. По прогнозу Росгидрометцентра, в ближайшие дни ожидается усиление ветра, что может осложнить обстановку.
Для усиления группировки в регион направят два самолета Ил-76 и 100 специалистов из Красноярского и Хабаровского краев.
Ранее в Забайкальский край направили дополнительную группировку пожарных для борьбы с природными пожарами.