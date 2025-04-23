Роскосмос доставил капсулу «Союза МС-26» в РКК «Энергия»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет Роскосмоса доставил спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» в РКК «Энергия», передает Telegram-канал Роскосмоса. Капсулу после посадки в казахской степи освободили от результатов биологических экспериментов и срочных грузов, а также оставили в ней скафандры и личные вещи космонавтов.

В РКК «Энергия» специалисты измерили уровень радиации, извлекли скафандры, провели осмотр внешней поверхности и фотосъемку покрытия для анализа. Внутри аппарата изучили приборы, автоматику и системы, а также демонтировали электронику, кресла, пульт и элементы автоматики, которые могут повторно использоваться. Отдельные устройства, например, «черный ящик», допускаются к многократному применению.

После всех работ спускаемый аппарат с извлеченной аппаратурой направили на склад. В дальнейшем капсула может пополнить музейную коллекцию в качестве экспоната.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж «Союза МС-26» закрыл люки корабля перед возвращением с Международной космической станции, затем корабль с россиянами и американцем отчалил от МКС для возвращения на Землю, а после этого «Союз МС-26» с экипажем успешно приземлился в Казахстане.