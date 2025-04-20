Корабль с россиянами и американцем отчалил от МКС для возвращения на Землю

В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

Депутат Шеремет ответил пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Шеремет в ответ на заявления Трампа о возможном отстранении США от переговоров по Украине использовал русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж». Он подчеркнул, что президент США – опытный политик, который не должен «умывать руки и отходить в сторону» в ответственный момент, поскольку это будет признанием бессилия.

Депутат заявил: «Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции. Сегодня именно Зеленский саботирует любые реальные мирные инициативы»,

Шеремет добавил, что по его мнению, нынешнюю киевскую власть вырастил экс-президент США Джо Байден, и именно Вашингтон должен завершить конфликт, принудив Зеленского к заключению мира. Он отметил: «США пора угомонить нациста Зеленского. Если не хотите этого делать, то уйдите в сторону, это сделает Россия. У нас выбора нет, мы должны обеспечить безопасность своих границ и граждан».

Ранее американский лидер заявил, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать». В свою очередь, госсекретарь Марк Рубио ранее отметил, что Вашингтон оставит попытки выступить посредником, если в ближайшие дни не появятся явные возможности заключения сделки.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.