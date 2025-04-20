На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Корабль с россиянами и американцем отчалил от МКС для возвращения на Землю
Корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами и американцем на борту начал возвращение на Землю, отделившись от Международной космической станции после более чем семимесячной экспедиции.
Отстыковка корабля «Союз МС-26» от Международной космической станции произошла, сообщает РИА «Новости». Трансляцию возвращения экипажа ведет «Роскосмос». На борту находятся российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит.
В сообщении уточняется, что двигатель «Союза» будет запущен для торможения в 3.27 по московскому времени, чтобы инициировать сход с орбиты. Затем корабль войдет в плотные слои атмосферы, разделится на отсеки, после чего спускаемый аппарат с экипажем совершит посадку в 4.21 по московскому времени в степи Казахстана.
Экипаж провел на МКС с 11 сентября 2024 года. За период экспедиции российские космонавты выполнили более сорока научных экспериментов. Также в декабре был проведен выход в открытый космос, во время которого снаружи станции установили спектрометр «Монитор всего неба».
В начале апреля российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и американский астронавт Джонни Ким пополнили ряды экипажа 72-й длительной экспедиции.