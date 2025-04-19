Экипаж «Союза МС-26» закрыл люки перед возвращением с МКС

Tекст: Ольга Иванова

Операция по переходу экипажа с борта Международной космической станции в корабль «Союз МС-26» прошла успешно – люки между станцией и кораблем были закрыты, что стало завершающим этапом подготовки к возвращению, передает РИА «Новости».

Согласно плану, «Союз МС-26» должен отстыковаться от МКС в 0.56 по московскому времени. После того как корабль удалится на безопасное расстояние, будет включен двигатель для торможения, затем «Союз» войдет в плотные слои атмосферы, разделится на отсеки, а спускаемый аппарат с экипажем приземлится в степи Казахстана примерно в 4.21 мск.

Экипаж «Союза МС-26» пробыл на Международной космической станции с 11 сентября 2024 года. За это время они сменили предыдущий экипаж, в составе которого были россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон. Первоначально планировалось, что миссия продлится 202 суток, однако сроки были скорректированы. За время экспедиции Овчинин и Вагнер совершили выход в открытый космос, во время которого установили на внешней стороне станции спектрометр «Монитор всего неба».

Накануне Вагнер рассказал, что эвакуация из спускаемого аппарата «Союз» после возвращения на Землю напоминала приседания с 50-килограммовой штангой.

В начале апреля российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и американский астронавт Джонни Ким пополнили ряды экипажа 72-й длительной экспедиции.