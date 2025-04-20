На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
«Союз МС-26» с экипажем приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат «Союз МС-26» с экипажем из двух россиян и одного американца успешно сел в Казахстане после завершения длительной экспедиции на Международной космической станции.
Посадка космического корабля «Союз МС-26» с россиянами Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером и американцем Дональдом Петтитом успешно состоялась на территории Казахстана, передает РИА «Новости». Трансляцию приземления вела госкорпорация «Роскосмос».
Корабль отстыковался от МКС в 0.57 по московскому времени 20 апреля. Двигатель для торможения был запущен в 3.27, после чего «Союз МС-26» покинул орбиту, вошел в атмосферу и разделился на отсеки. На кадрах прямой трансляции было видно, как аппарат плавно спускался на парашюте над казахстанской степью.
Экипаж пробыл на Международной космической станции с 11 сентября 2024 года. За это время российские космонавты провели более сорока научных экспериментов и совершили один выход в открытый космос. Во время выхода в декабре был установлен спектрометр «Монитор всего неба» на внешней поверхности станции.
В начале апреля российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и американский астронавт Джонни Ким пополнили ряды экипажа 72-й длительной экспедиции.