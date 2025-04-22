Следствие запросило арест главы цифрового департамента Росгвардии

Tекст: Денис Тельманов

Следствие направило в 235-й гарнизонный военный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для руководителя департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии Михаила Варенцова, сообщает РИА «Новости». Как рассказали изданию в суде, соответствующее прошение уже поступило и будет рассмотрено в установленном порядке.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Варенцова Михаила Александровича», – говорится в сообщении.

Ранее, в середине марта, этот же суд отправил в СИЗО руководителя главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова, который ханимал эту должность с декабря 2022 года.

В чем обвиняются задержанные, не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи задержали начальника главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова, которого в ближайшее время доставят в суд для избрания меры пресечения. Ранее военный суд Москвы арестовал бывшего главу департамента Росгвардии Константина Рябых по подозрению в получении взятки в 15 млн рублей.