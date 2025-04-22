Дроны-камикадзе ВСУ сожгли магазин и десятки домов в Брянской области

Tекст: Валерия Городецкая

Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в Климовском районе сгорели 29 домов: в селе Хоромное – 25, в Брахлове – два дома и магазин, а также было повреждено здание детского сада. В Сушанах сгорели еще два дома.

В селе Грудская в Севском районе, по информации Богомаза, полностью уничтожены два жилых дома. По словам губернатора, среди местных жителей пострадавших нет.

На прошлой неделе в результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, в Брянской области полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа.

Ранее в результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре человека, получившие осколочные и минно-взрывные травмы.