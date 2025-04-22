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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    22 апреля 2025, 21:56 • Новости дня

    Дроны-камикадзе ВСУ сожгли магазин и десятки домов в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атак дронов-камикадзе ВСУ на населенные пункты Брянской области полностью сгорели более 30 жилых домов и один магазин, сообщил глава региона Александр Богомаз.

    Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в Климовском районе сгорели 29 домов: в селе Хоромное – 25, в Брахлове – два дома и магазин, а также было повреждено здание детского сада. В Сушанах сгорели еще два дома.

    В селе Грудская в Севском районе, по информации Богомаза, полностью уничтожены два жилых дома. По словам губернатора, среди местных жителей пострадавших нет.

    На прошлой неделе в результате атак, предпринятых вооруженными силами Украины, в Брянской области полностью сгорели 18 домов, повреждения получила школа.

    Ранее в результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали четыре человека, получившие осколочные и минно-взрывные травмы.

    22 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.

    «Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», – сказал Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, передает ТАСС.

    Глава государства также заявил о заинтересованности России в углублении взаимодействия с Оманом в энергетической сфере.

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом накануне.

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    21 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Нанесен удар по бункеру ВСУ с британскими инструкторами в Херсонской области

    Британский военный и до 20 офицеров ВСУ уничтожены в бункере в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли точный удар по защищенному штабу ВСУ под Херсоном в районе села Чернобаевка, среди погибших числится британский военный советник, сообщили СМИ.

    ВС России нанесли ракетный удар по командному пункту ВСУ в районе села Чернобаевка в Херсонской области утром 21 апреля, пишет Российская газета со ссылкой на Telegram-канал NgP_raZVedka .

    Объект представлял собой современный укрепленный бункер с передовыми цифровыми средствами связи, мониторинга обстановки и целеуказания. Командный пункт был полностью выведен из строя, уничтожены также его поддерживающие дизельные электростанции.

    По данным источников украинской армии, удар был нанесен высокоточным оружием, вероятно, ракетой комплекса «Искандер». В командном пункте находились высокопоставленные офицеры ВСУ и военные советники из стран НАТО. Сообщается о ликвидации до 20 украинских офицеров и как минимум одного иностранного военного – предварительно гражданина Британии. Есть также значительное количество тяжелораненых.

    Первая волна удара пришлась настолько точно, что по предположениям экспертов не сопровождалась работой авиации и не вызывала воздушной тревоги. Уничтожение современного штаба украинских войск серьезно осложнит координацию и управление в данном направлении.

    Ранее Вооруженные силы России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области ракетой «Искандер».

    Также российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военных.

    Кроме того, Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога с использованием ракеты в фугасном снаряжении.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Адмирал НАТО признал адаптацию России к западному оружию

    Адмирал НАТО Вандье признал адаптацию России к западному оружию

    Адмирал НАТО признал адаптацию России к западному оружию
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные за три года конфликта научились эффективно противостоять современному западному вооружению, заявил французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье.

    Вандье в подкасте журнала L'Express отметил, что российские войска хорошо изучили западное вооружение, поставляемое Киеву, и сумели научиться ему противостоять, передает ТАСС.

    Адмирал подчеркнул: «Если вы не адаптируетесь, то точно проиграете». Он также отметил, что с 2022 года конфликт на Украине проходил через несколько фаз, когда стороны делали ставку сначала на танки и противотанковые ракеты, затем на дроны, позже на зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронную войну, а сейчас – на артиллерию и пехоту.

    По его словам, альянс сталкивается с необходимостью быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, иначе он может потерять техническое и тактическое превосходство и столкнуться с трудностями в следующем конфликте.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о достижениях России за время СВО.

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    22 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Сухую Балку в ДНР
    Российские войска освободили Сухую Балку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки освобожден пункт Сухая Балка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Новооленовки, Зари, Ульяновки, Васюковки, Новой Полтавки, Северска, Часова Яра и Яблоновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе американская М113, четыре артиллерийских орудия и пусковая установка РСЗО «Град». Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Поповки, Проходов и Окопа Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Каменки, Дорошовки, Московки Харьковской области, Нового, Кировска и Ямполя ДНР.

    Противник при этом потерял до 250 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американскую бронемашину HMMWV, пять орудий полевой артиллерии, пусковую установку чешской РСЗО Vampire. Уничтожены две станции РЭБ «Квертус» и три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии у Красноармейска, Миролюбовки, Лысовки, Новониколаевки, Богдановки и Новоэкономического ДНР.

    Противник при этом потерял более 310 военнослужащих и четыре бронемашины. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Толстого, Комара ДНР, Гуляйполя и Червоного Запорожской области.

    При этом потери противника составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны возле Новоданиловки, Каменского Запорожской области, Понятовки и Никольского Херсонской области.

    Уничтожены более 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

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    22 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    Зеленский исключил возможность признания Крыма российским
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что подобное решение противоречит Конституции Украины.

    Зеленский заявил, что Украина не признает Крым территорией России, передает RT со ссылкой на издание «Страна». По его словам, этот вопрос находится вне конституционного поля страны и не может даже обсуждаться. «Не о чем говорить – это вне нашей Конституции... Этого не будет», – заявил Зеленский.

    Он также выразил готовность к переговорам с Москвой, но только после того, как будет прекращен огонь.

    Это заявление было сделано Зеленским в преддверии встречи по Украине в Лондоне. В переговорах, которые состоятся в среду, примут участие представители киевского режима, а также США, Франции и Британии. По словам Зеленского, Киев «готов двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира».

    Ранее The Wall Street Journal писала, что Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО. Издание Washington Post сообщало, что американская сторона на лондонской встрече планирует вынести на обсуждение признание Крыма территорией России и заморозку линии фронта.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    22 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    NYP: План Трампа может допускать развертывание европейских сил на Украине

    NYP: План Трампа включает размещение европейского контингента на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американская администрация рассматривает возможность размещения европейских сил на Украине для обеспечения перемирия и контроля линии соприкосновения, пишет NYP.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что на этой неделе раскроет содержание своего  мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, который может включать размещение европейских войск в стране для обеспечения соблюдения режима прекращения огня, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    «Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней. У нас были очень хорошие встречи по Украине, России… Посмотрим, как это сработает», – приводит газета слова Трампа.

    Хотя условия еще не определены окончательно, один высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил газете, что план может включать развертывание европейских сил на Украине в случае прекращения огня.

    Также обсуждается вопрос о создании отдельных миротворческих сил для наблюдения за любым прекращением огня, которые будут выглядеть как «совместная комиссия» из россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО, которая будет наблюдать за линией фронта, чтобы убедиться, что обе стороны сложили оружие, пишет NYP.

    По словам чиновника, США также могут быть вовлечены не в качестве «военных на местах», а как денежно-кредитная сила либо в формате третьей стороны. Это предложение может также включать признание Крыма Соединенными Штатами российской территорией, сообщала The Wall Street Journal в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников истории России Владимир Мединский заявил, что в следующих изданиях российских учебников планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    Также Трамп заявлял, что намерен вывести США из переговорного процесса по завершении конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников.

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    22 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке значительного пакета документов к приезду султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

    Он отметил, что эти документы создадут необходимые условия для дальнейшего развития отношений между Москвой и Маскатом по всем ключевым направлениям, передает ТАСС.

    В ходе переговоров глава российского государства подчеркнул, что между двумя странами уже существует хорошая история сотрудничества и плодотворные контакты.

    Путин также заявил: «Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, очень рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией.

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    22 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В следующих изданиях российских учебников по истории планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Владимир Мединский.

    Об этом передает ТАСС. Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников, отметил, что Дональд Трамп уже вошел в историю благодаря своим инициативам по урегулированию конфликта на Украине и преобразованиям во внутренней политике США. По его словам, эти события непременно будут отражены в новых редакциях российских учебников при подготовке следующих изданий.

    «Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», – заявил Мединский.

    Он подчеркнул, что не вправе комментировать американскую политику, но как историк отмечает историческую эпоху, в которой мы живем. С 1 сентября 2023 года ученики 10-11-х классов в России уже обучаются по новым учебникам по истории, состоящим из четырех книг. По данным Минпросвещения, новые учебники для 5-9-х классов планируется ввести с сентября 2025 года. Авторы учебников – Мединский, Торкунов и Чубарьян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников. Эксперты отметили, что у главы Белого дома нет действенных рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев, и из-за этого кризис становится опаснее. Кроме того, Трамп заявил о недовольстве действиями Владимира Зеленского и обвинил Джо Байдена в ответственности за конфликт на Украине.

    При этом контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшее время не планируются, однако благодаря налаженным каналам связи возможно быстрое обсуждение ситуации при необходимости.

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    22 апреля 2025, 12:52 • Новости дня
    Песков призвал Киев устранить юридические барьеры для переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при желании украинская сторона может устранить препятствия для контактов с Россией.

    По его словам, при желании украинская сторона может устранить препятствия для контактов с Россией, если имеется готовность к переговорам, передает ТАСС.

    Песков отметил, что для этого должна быть проявлена открытость и предприняты шаги по юридическому устранению барьеров.

    Представитель Кремля добавил, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности обсуждать с Украиной в двустороннем формате вопросы ненанесения ударов по гражданским объектам.

    На вопрос о возможных препятствиях со стороны Киева, связанных с запретом на контакты с Россией, представитель Кремля подчеркнул необходимость расчистки подобных препятствий.

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    22 апреля 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией

    Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии в западных странах сил, которые выступают за восстановление отношений с Россией.

    Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».

    Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.

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    22 апреля 2025, 15:44 • Новости дня
    СБУ предъявила заочные обвинения 14 иерархам РПЦ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения 14 митрополитам и епископам Русской православной церкви (РПЦ), состоявшим в Священном Синоде с 2022 по 2024 годы.

    В сообщении ведомства говорится, что обвинения связаны с «пособничеством в совершении умышленных действий по изменению границ или конституционного строя по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям», передает ТАСС.

    В феврале ФСБ удалось предотвратить террористический акт против митрополита Тихона в Москве, который готовился украинской военной разведкой с использованием завербованных граждан.

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    21 апреля 2025, 23:59 • Новости дня
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка

    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка, ранееия получили еще167

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона рассказали о числе погибших и раненых детей после обстрелов в Белгородской области, а также о мерах поддержки пострадавших.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, передает РИА «Новости». Он отметил, что Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, переживает тяжелые испытания: населенные пункты подвергаются атакам различными видами вооружения и минометам с использованием дронов.

    Гладков подчеркнул, что мирные жители продолжают страдать от преступлений вражеских сил, и среди пострадавших особенно много детей. По его словам, за этот период были убиты 23 ребенка, еще 167 получили ранения различной степени тяжести.

    Губернатор также рассказал о запуске фонда помощи детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Помощь будет предоставляться всем детям до двадцати одного года включительно. Средства фонда позволят органвсеизовать лечение и реабилитацию пострадавших в санаториях, а также закупку необходимых медицинских препаратов и изделий, которые не покрываются государственной медициной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки предпринимали двенадцать попыток прорыва в Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате атак с использованием дронов в регионе получил ранение один человек, а также были повреждены автомобили, дома и линия электропередачи, а в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств для предупреждения детей о возможной опасности.

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    22 апреля 2025, 03:02 • Новости дня
    Музыка Рахманинова третий год возглавила британский классический чарт

    Концерт Рахманинова снова признан любимым классическим произведением британцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова вновь стал лидером рейтинга популярности на британской радиостанции, обойдя другие известные классические произведения.

    Самым любимым произведением классической музыки у британцев третий год подряд стал Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова, сообщает РИА «Новости». Как отмечает радиостанция Classic FM, этот концерт в общей сложности уже одиннадцать раз занимал верхнюю строчку музыкального рейтинга Classic FM Hall of Fame, который в 2024 году проводился тридцатый раз и собрал почти 90 тысяч голосов.

    В публикации отмечается, что музыка Рахманинова «продолжает пленять сердца» британской аудитории, что подтверждается устойчивым лидерством в чарте. Кроме того, шестое место занял Концерт для фортепиано с оркестром №2 Дмитрия Шостаковича, советского композитора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский режиссер Эмир Кустурица отметил, что большинство значительных открытий в музыке и литературе были сделаны в России, особо выделив Рахманинова, Мусоргского и «Войну и мир» Толстого.

    При этом в украинском Николаеве женщину оштрафовали за прослушивание российских песен в автомобиле и обвинили в мелком хулиганстве.

    Министр культуры Литвы Шарунас Бирутис раскритиковал попытки отмены русской культуры в стране и призвал учитывать индивидуальные заслуги российских артистов.

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    22 апреля 2025, 15:36 • Новости дня
    Элитный украинский полк перебросили в курское приграничье

    В курском приграничье обнаружили элитный украинский полк

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское командование направило элитный 6-й полк сил спецопераций (ССО) ВСУ в приграничную зону Курской области, сообщил источник в группировке войск «Север».

    Разведка засекла присутствие 6-го полка ССО, он занимается координацией действий менее подготовленных подразделений ВСУ, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Он добавил, что украинские боевики пытаются противостоять наступлению ВС России, и укрепляют свои позиции вдоль госграницы.

    Ранее российские военные уничтожали несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области.

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    21 апреля 2025, 22:52 • Новости дня
    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после ограничения

    Tекст: Денис Тельманов

    Транспорт вновь пустили через Крымский мост после временного ограничения, которое было связано с объявленной на полуострове ракетной и авиационной опасностью.

    О восстановлении движения автомобилей через Крымский мост сообщает РИА «Новости». Вечером 21 апреля в 21:56 по московскому времени движение по мосту было временно приостановлено, однако причины для введения ограничения официально не уточнялись.

    В этот же период на Крымском полуострове была объявлена опасность, связанная с возможностью ракетного или авиационного удара. Ограничение движения продлилось около сорока минут, после чего транспортное сообщение по мосту было полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости наступления ВСУ на Крым, Захарова также заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Фридрих Мерц поддерживает эскалацию конфликта на Украине, в том числе путем планирования поставок Киеву крылатых ракет Taurus.

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    Дроны-камикадзе ВСУ сожгли магазин и десятки домов в Брянской области

    Китай избавляется от американских энергоресурсов

    Пекин выполняет свое обещание отказаться от закупки американских нефти, газа и угля. Статистика показывает падение продаж. США пришлось искать новых покупателей на свой СПГ, но в целом история не критична для обеих сторон. Китаю как импортеру она может даже принести выгоду. Однако чем сильнее конфронтация с США, тем больше Китай должен думать об угрозе ресурсного голодания, которое может устроить Вашингтон. Подробности

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    Пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского

    В России подводят итоги пасхального перемирия. Интенсивность боевых действий в этот период заметно снизилась, хотя ВСУ все равно нарушили «режим тишины» несколько тысяч раз. Политологи называют перемирие не только удачным дипломатическим ходом Москвы, но и «полезным экспериментом». О чем идет речь? Подробности

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    Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия

    «Воцерковление новых поколений – тенденция, которую сегодня многие отмечают». Такими словами эксперты описывают особенности, присущие празднованию одного из важнейших православных праздников – Пасхи – в 2025 году. Есть и другие тенденции в развитии российского православия, в том числе связанные с идущей спецоперацией. Подробности

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    Кто и почему станет будущим папой римским

    После смерти папы римского Франциска в Рим уже начали съезжаться на конклав кардиналы со всего мира. По окончании траура будет назначена дата конклава – и, скорее всего, к концу мая католики получат нового папу. Уже началась подковерная борьба между кланами внутри Ватикана. Какие группировки в нем соперничают, кого выдвигают в качестве кандидатов – и кто победит, скорее всего? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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