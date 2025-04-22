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ВСУ перебросили 300 расчетов БПЛА в Курскую область
ВСУ отправили более 300 расчетов БПЛА и «Птиц Мадьяра» в Курскую область
Подразделения беспилотников, включая «Птиц Мадьяра», были задействованы для усиления украинских позиций на направлении Горналь и Гуево в Курской области.
О переброске более 300 расчетов беспилотных летательных аппаратов ВСУ, включая спецподразделение «Птицы Мадьяра», сообщил источник в российской группировке войск «Север», передает РИА «Новости».
По словам источника, анализ всех запусков дронов на момент начала штурма населенного пункта Гуево показал присутствие до 300 расчетов БПЛА на данном направлении.
Он отметил, что активность беспилотников значительно возросла после того, как подразделения ВСУ попытались удержать Горналь, монастырь и Гуево, перебросив туда «Птиц Мадьяра», известных эффективной воздушной разведкой и нанесением огневого поражения. Собеседник уточнил: «За счет неуспеха пехоты, которая не выдержала и рассыпалась в Гуево, они решили укрепить свои позиции данным подразделением БПЛА».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины после неудачных попыток в приграничье Курской области предприняли попытку прорыва в Белгородскую область в районах Демидовки и Поповки, а российские войска ведут наступательные действия сразу на одиннадцати направлениях, при этом противник сосредоточил основные силы на удержании двух небольших участков в Курской области.