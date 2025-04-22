ФСБ рассекретила детали нацистских экспериментов в концлагере Заксенхаузен

Tекст: Денис Тельманов

Рассекреченные архивные документы, опубликованные ФСБ России, раскрывают подробности жестоких экспериментов и массовых убийств, совершенных нацистами в концлагере Заксенхаузен, сообщает РИА «Новости».

Документы включают признательные показания бывшего коменданта лагеря Антона Кайндля, который рассказал о применении газовых камер, смертельных инъекций и отравлений пищи для умерщвления заключенных.



Кайндль признал, что за время его руководства с 1942 по 1945 годы в лагере уничтожались советские военнопленные и граждане, а также проводились мучительные эксперименты, зачастую заканчивавшиеся смертью подопытных. По его словам, зимой 1942 года в лагерь направлялись специалисты для испытаний новых видов оружия на людях, о чем свидетельствует случай с гранатой, взорванной в помещении вместе с русскими заключенными.

В материалах отмечается, что Заксенхаузен занимал особое место среди немецких лагерей: в нем содержались видные политические противники нацизма и проводились особо секретные операции по уничтожению людей по приказу высших руководителей СС. За время существования лагеря, по разным оценкам, в нем погибло свыше 100 тыс. человек.

Военный трибунал в 1947 году приговорил Кайндля к пожизненному заключению с каторжными работами, указав, что под его руководством было умерщвлено более 42 тыс. заключенных. По данным архивов, Кайндль умер в 1948 году в Воркутинском лагере МВД СССР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, управление ФСБ по Крыму рассекретило документы, подтверждающие участие бывшего советского гражданина, работавшего на нацистскую Германию, в расстрелах жителей Алушты и Ялты во время Великой Отечественной войны; ФСБ к 80-летию Победы раскрыло архивные материалы о казни пионера-героя Вити Коробкова и его отца, арестованных и расстрелянных нацистами в Крыму в 1944 году; также ФСБ обнародовала документы о работе концлагеря Треблинка, где нацисты уничтожили миллионы людей различными способами, включая применение газовых камер и массовые расстрелы.