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ФСБ рассекретила документы о преступлениях в Треблинке
ФСБ раскрыла архивы о лагере Треблинка, где нацисты уничтожили до семи миллионов человек
ФСБ обнародовала документы о концлагере Треблинка, где нацисты уничтожили миллионы людей различными способами, включая газовые камеры и расстрелы.
ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы «Смерш» о преступлениях в концлагере Треблинка, сообщает ТАСС. Этот лагерь, расположенный в 80 км к северо-востоку от Варшавы, функционировал с конца 1941 по июль 1944 года и состоял из двух частей: «рабочего лагеря» и «лагеря смерти».
Согласно документам, ежедневно в лагерь прибывали до четырех эшелонов с людьми из различных стран Европы, включая Германию, Польшу и Чехословакию. Все прибывшие, включая стариков и детей, уничтожались нацистами в «душегубках» либо расстреливались.
Свидетели из числа бывших узников и местных жителей подтвердили, что для обмана жертв в лагере были вывешены объявления о якобы предстоящей отправке в Палестину. Следователи «Смерш» собрали показания шести арестованных вахманов СС, которые подробно рассказали о методах уничтожения в Треблинке.
В документах отмечается, что в «рабочем лагере» заключенных подвергали жестокому обращению, изнуряли голодом и систематически расстреливали. В обоих филиалах лагеря по различным оценкам было уничтожено до семи миллионов евреев, поляков и цыган.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в рассекреченных ФСБ документах излагаются подробности о зверствах нацистов в Крыму, включая свидетельства разведчика Ибрагима Аганина, который был внедрен в немецкую полицию в 1943 году.
ФСБ также опубликовала документы о высадке группы советских разведчиков в Херсонской области в 1943 году, когда трое парашютистов были убиты, а трое схвачены и казнены. Принято решение о публикации архивных документов особой важности, касающихся контрразведки «Смерш», к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, как сообщалось на заседании Общественного совета при ФСБ.