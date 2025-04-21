Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.0 комментариев
Путин подписал закон о новых основаниях признания иноагентами
Путин подписал закон о расширении оснований для признания граждан иноагентами
Президент Владимир Путин утвердил поправки, позволяющие признавать иноагентами лиц за содействие противникам России.
Как передает ТАСС, опубликованный закон предусматривает расширение критериев для признания граждан иноагентами. Теперь этот статус может быть присвоен тем, кто оказывает содействие международным организациям и иностранным органам власти, если их решения направлены против интересов безопасности России и принимаются без участия страны.
Документ также охватывает случаи вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в сбор данных о военно-технической деятельности России. Если такие сведения могут быть использованы иностранными структурами для угрозы национальной безопасности, лица, причастные к этому, также получат статус иноагентов.
Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Ранее Госдума одобрила законопроект, который запрещает иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью как среди детей, так и взрослых, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия.