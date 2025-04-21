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    Как реформа Госдепа скажется на интересах России
    Названа вероятная причина смерти папы римского Франциска
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    Переговорные позиции России. Путин переиграл всех
    В Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО
    Киев использовал пасхальное перемирие для усиления обороны на границе
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    В Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Господь будет к папе Франциску милосерднее, чем комментаторы в интернете

    Папа Франциск был ярким и в целом неплохим человеком. С шатаниями, сомнениями, ошибками – но явно от первого лица, а не по велению обкома или политбюро. Оставаться человеком на должности – дорогого стоит. Тем более на такой должности.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия хочет мира

    Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.

    5 комментариев
    21 апреля 2025, 16:20 • Новости дня

    Путин подписал закон о новых основаниях признания иноагентами

    Путин подписал закон о расширении оснований для признания граждан иноагентами

    Путин подписал закон о новых основаниях признания иноагентами
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил поправки, позволяющие признавать иноагентами лиц за содействие противникам России.

    Как передает ТАСС, опубликованный закон предусматривает расширение критериев для признания граждан иноагентами. Теперь этот статус может быть присвоен тем, кто оказывает содействие международным организациям и иностранным органам власти, если их решения направлены против интересов безопасности России и принимаются без участия страны.

    Документ также охватывает случаи вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в сбор данных о военно-технической деятельности России. Если такие сведения могут быть использованы иностранными структурами для угрозы национальной безопасности, лица, причастные к этому, также получат статус иноагентов.

    Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

    Ранее Госдума одобрила законопроект, который запрещает иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью как среди детей, так и взрослых, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия.

    19 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Путин объявил пасхальное перемирие
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В ходе встречи в Кремле верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 [мск] 19 апреля до 00.00 [мск] 21 апреля», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    Российский лидер выразил надежду, что Киев также примет решение о прекращении огня. «Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», – заявил глава государства.

    «Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», – сказал он.

    Встреча прошла в Кремле, где Герасимов представил актуальную информацию о положении на фронте.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ планируют совершить провокацию на неосвобожденной части Харьковской области, а также в Днепропетровской и Полтавской областях накануне Пасхи.

    Напомним, в прошлом году украинские военные не прекращали обстрелов на Пасху и нанесли в воскресенье удар по храму в Ясиноватой.

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    20 апреля 2025, 18:39 • Новости дня
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не заявлял о продлении пасхального перемирия, оно истечет в ближайшую ночь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Иных команд не было», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, закончится ли перемирие в ночь на 21 апреля, передает ТАСС.

    Напомним, президент России распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа Римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    21 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами

    В универмаге центра «Россия» начали продавать футболки с новыми цитатами Путина

    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами
    @ Пресс-служба Национального центра Россия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В универмаге на территории национального центра «Россия» появились футболки и бейсболки с цитатами президента Владимира Путина, включая высказывания о суверенитете и будущем страны.

    В магазине на территории национального центра «Россия» начала продаваться обновленная коллекция одежды с автографами и цитатами президента Владимира Путина. Посетители могут приобрести футболки и бейсболки с надписями: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее», передает РИА «Новости».

    Сотрудница магазина рассказала, что наибольшим спросом пользуются футболки с ракетой «Орешник» и надписями, в которых упоминается Россия. Помимо новых фраз в коллекции представлены и уже известные высказывания президента, среди которых: «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами».

    Коллекция тематического мерча впервые была представлена в 2023 году на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. С тех пор количество видов продукции и цитат президента заметно выросло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник» ранее появились на Ozon и быстро были раскуплены, а лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов пришел на заседание Госдумы в такой футболке.

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    19 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Путин поручил составить список ушедших из России зарубежных компаний
    Путин поручил составить список ушедших из России зарубежных компаний
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин распорядился до 15 мая составить и поддерживать в актуальном состоянии список компаний из недружественных стран, которые ушли с российского рынка в период спецоперации.

    Путин поручил кабмину до пятнадцатого мая утвердить перечень иностранных компаний из недружественных стран, которые завершили или сократили свою деятельность на территории России на фоне спецоперации на Украине, указано на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что этот список должен регулярно обновляться и содержать сведения об условиях ухода компаний, а также об их акционерах и бенефициарных владельцах.

    Поручено, чтобы отчет о работе по этому вопросу предоставлялся президенту ежеквартально после пятнадцатого мая.

    Кроме того, Путин поручил до этой же даты определить механизм обратного выкупа активов для зарубежных инвесторов, покинувших российский рынок.

    Речь идет об акциях и долях в уставных капиталах, которые были отчуждены иностранцами после двадцать второго февраля две тысячи двадцать второго года на нерыночных условиях.

    Правительство должно выработать механизм, обеспечивающий защиту интересов российских граждан и компаний, которые стали новыми владельцами этих активов.

    Ранее президент Владимир Путин поручил Минфину подготовить требования к западным компаниям, которые решат вернуться на рынок России. Он также поручил внимательно следить за сделками по возвращению.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

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    20 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    NYT: Путин дал понять Трампу о намерении продолжать СВО до достижения целей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей, сообщает The New York Times.

    По информации издания, российский лидер через личные встречи с Уиткоффом и телефонный разговор с Трампом четко обозначил, что операция будет продолжаться, даже если удастся достичь только части намеченных задач, пишет The New York Times.

    Аналитики, «близкие к правительству», отмечают, что Путин не проявил той гибкости по территориальным вопросам, которую многие от него ожидали. По их оценке, Москва, несмотря на сложные переговоры по Украине, стремится расширить повестку обсуждений с США. В частности, планируется включить в диалог вопросы энергетики, сотрудничества в Арктике и космических программ.

    Собеседники издания подчеркивают, что одной из ключевых целей Кремля в этих контактах остается недопущение дальнейшего расширения НАТО на восток. Эксперты считают, что диверсификация тем переговоров может способствовать поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, даже если попытки достичь мирных соглашений по украинскому вопросу завершатся безрезультатно.

    Между тем мировые СМИ обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и российскими представителями.

    Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    20 апреля 2025, 09:37 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Пасхой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В своем пасхальном поздравлении президент Владимир Путин отметил важную роль религиозных организаций в поддержке защитников Отечества и подчеркнул, что праздник Пасхи объединяет людей вокруг вечных духовных ценностей.

    Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с праздником Пасхи.

    «Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», – говорится в поздравлении президента православным христианам и всем гражданам РФ, отмечающим Пасху.

    Путин отметил важную роль РПЦ и других христианских конфессий в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения и упрочении семейных ценностей. Глава государства указал на значимость усилий религиозных организаций, направленных на поддержку защитников Отечества и их семей, развитие патриотических, благотворительных и просветительских инициатив.

    В этом году Русская православная церковь отмечает Пасху 20 апреля. По традиции в эту ночь в храме Христа Спасителя в Москве прошло праздничное богослужение. На службе вместе с верующими присутствовали Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил верующих с Пасхой, отметив особую роль Русской православной церкви в сохранении традиций и сплочении общества, в храм Христа Спасителя в Москве к началу пасхальной заутрени доставили Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам с поздравлением и призвал оказывать поддержку близким и нуждающимся.

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    19 апреля 2025, 17:51 • Новости дня
    Путин потребовал отдельный доклад Герасимова после зачистки Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин распорядился, чтобы начальник Генштаба Валерий Герасимов по итогам завершения зачистки Курской области от ВСУ представил отдельный доклад о ситуации в приграничных регионах.

    Президент России Владимир Путин поручил начальнику Генштаба Валерию Герасимову подготовить отдельный доклад после завершения зачистки Курской области и других приграничных районов от ВСУ, передает ТАСС. Об этом глава государства заявил на встрече с Герасимовым, где также обсуждалась ситуация с освобождением ранее захваченных территорий.

    Путин отметил важность окончания боевой работы по обеспечению безопасности в приграничных регионах. Президент подчеркнул: «По приграничью – по Курской, Белгородской областям – после завершения боевой работы по зачистке этих территорий доложите отдельно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ в Курской области превысили 74 тыс. военных, украинские военные прекратили использовать бронетехнику в этом регионе, а подразделения ВСУ в районе Гуева не могут отступить из лесного массива из-за установленных ими же мин.

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    21 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Франциска
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы римского Франциска, отметив его значительный вклад в развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями.

    Как передает сайт Кремля, Владимир Путин направил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу в связи с кончиной папы Франциска.

    Президент отметил, что папа Франциск пользовался большим международным авторитетом, был верным служителем христианского учения, последовательным защитником гуманизма и справедливости.

    Путин подчеркнул, что понтифик способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивному взаимодействию между Россией и Святым престолом.

    «Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», – заявил президент в прощальном обращении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ватикане объявили о смерти папы римского Франциска, который ушел из жизни в возрасте 88 лет.

    Мировые лидеры выразили соболезнования и отметили его вклад в диалог между религиями, защиту бедных и служение идеалам мира и справедливости, а в католических храмах на территории России начались молитвы об упокоении понтифика.

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    20 апреля 2025, 01:27 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками в московском храме Христа Спасителя.

    Владимир Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками, передает РИА «Новости».

    Вместе с президентом на службе в главном кафедральном соборе России был мэр Москвы Сергей Собянин.

    Глава государства приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение.

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    19 апреля 2025, 17:25 • Новости дня
    Путин поздравил бойцов СВО и всех православных с Пасхой
    Путин поздравил бойцов СВО и всех православных с Пасхой
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин по случаю приближения Пасхи выразил поздравления солдатам спецоперации и православным верующим в России и за ее пределами.

    «Хотел бы сегодня в преддверии Пасхи поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие и сражающихся за Россию с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его», – сказал глава государства на встрече с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, передает ТАСС.

    Напомним, Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Ранее сообщалось, что в Иерусалиме представители Фонда Андрея Первозванного приняли Благодатный огонь и уже отправились в аэропорт для доставки его в Россию.

    В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой, напомнив, что Воскресение Христово открыло путь к победе над грехом и смертью.

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    20 апреля 2025, 00:07 • Новости дня
    Путин приехал в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник.

    Праздничную службу в кафедральном соборе на Волхонке проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В ночь с субботы на воскресенье он совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию, передает РИА «Новости».

    Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество – в храмах за пределами Московского региона, а на Пасху – именно в храме Христа Спасителя. Только дважды за годы президентства он участвовал в пасхальных торжествах вне Москвы – в 2000 году в Петербурге и в 2003 году в Душанбе. В 2020 году, во время пандемии, глава государства не присутствовал на общей службе, ограничившись визитом в часовню в Ново-Огарево.

    По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на праздничном столе у президента обычно бывают куличи и крашеные яйца, как и у миллионов православных верующих. Также Песков не ответил на вопрос о том, соблюдает ли глава российского государства Владимир Путин пост, который начался 3 марта.

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    19 апреля 2025, 18:15 • Новости дня
    Путин: Россия приветствует стремление других стран к урегулированию по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия «всегда была готова» к переговорам по урегулированию ситуации на Украине и «всячески приветствует» стремления международных партнеров к справедливому решению конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

    «Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента [США Дональда] Трампа, наших китайских друзей, председателя Китайской Народной Республики [Си Цзиньпина], стран БРИКС, всех сторонников к справедливому, мирному урегулированию украинского кризиса», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

    Накануне представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на данном этапе прекращение огня на Украине невозможно из-за несоблюдения Киевом договоренностей о моратории на удары по энергетическим объектам.

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    20 апреля 2025, 10:23 • Новости дня
    Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы

    Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо с ручной работы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на ночной пасхальной службе подарил патриарху Московскому и всея Руси яйцо из фарфора, расписанное вручную и украшенное изображением Владимирской иконы Божией Матери.

    Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, где вручил патриарху Кириллу необычный подарок – пасхальное яйцо ручной работы. Подаренное изделие авторской работы выполнено из фарфора и расписано масляными красками. На яйце изображена Владимирская икона Божией Матери, передает ТАСС.

    По традиции президент и глава Русской православной церкви обменялись пасхальными подарками во время ночной службы. Пасха считается главным праздником года для православных христиан.

    В этом году праздник Светлого Христова Воскресения пришелся на 20 апреля. Богослужение в храме Христа Спасителя традиционно совершил патриарх Кирилл, а вместе с президентом на службе присутствовал также мэр Москвы Сергей Собянин.

    Президент Владимир Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество он обычно приезжает в храмы за пределами Московского региона, а на Пасху – в храм Христа Спасителя.

    В своем пасхальном поздравлении Путин отметил важную роль религиозных организаций в поддержке защитников Отечества и подчеркнул, что праздник Пасхи объединяет людей вокруг вечных духовных ценностей.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к россиянам с поздравлением и призвал оказывать поддержку близким и нуждающимся.

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    19 апреля 2025, 17:16 • Новости дня
    Путин заявил о благоприятном для России развитии ситуации в зоне СВО

    Путин: Ситуация на линии боевого соприкосновения развивается благоприятно для России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация в зоне специальной военной операции развивается благоприятно для России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

    «Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом. Российские войска шаг за шагом, уверенно идут вперед», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Герасимов в своем докладе Путину сообщил, что основная часть территорий Курской области, где ранее произошло вторжение украинских войск, в настоящее время освобождена. По его словам, освобождено 1 260 квадратных километров, что составляет 99,5 процента территории, подвергшейся вторжению.

    Напомним, в субботу подразделения группировки «Север» в ходе активного наступления освободили хутор Олешня в Курской области. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя освобождение Олешни, указал на приближающееся освобождение захваченных районов региона.

    Ранее сообщалось, что ожесточенные столкновения продолжаются в хуторе Горналь, который остается последним населенным пунктом Курской области под контролем ВСУ.

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    Одна из проблемных точек российской экономики – это более низкая производительность труда по сравнению с западными экономиками. Однако есть одна важная отрасль в России, где нам удалось добиться рекордных успехов по этому показателю. Речь идет о сельском хозяйстве. Как российским аграриям за десять лет удалось повысить производительность труда на целых 55%? Подробности

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    Россия подарила жителям прифронтовых городов пасхальное чудо

    «Пока на Украине и в Европе звучат милитаристские лозунги, мы обращаемся к человеколюбивым православным мотивам». Такими словами эксперты подводят итоги организованного Россией в зоне СВО пасхального перемирия – и объясняют, почему оно стало победой российской дипломатии и поражением киевского режима. Подробности

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    Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия

    «Воцерковление новых поколений – тенденция, которую сегодня многие отмечают». Такими словами эксперты описывают особенности, присущие празднованию одного из важнейших православных праздников – Пасхи – в 2025 году. Есть и другие тенденции в развитии российского православия, в том числе связанные с идущей спецоперацией. Подробности

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    Как Россия пробьет американский «Золотой купол»

    Старые планы США создать глобальную космическую систему защиты от баллистических ракет получили новое воплощение. Проект Стратегической оборонной инициативы времен президента Рейгана переработан и теперь называется «Золотой купол». Какие были внесены изменения, при чем здесь Илон Маск и может ли «купол» прикрыть США от российских ядерных боеголовок? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа Римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    • Майя Санду совсем обнаглела

      В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населением – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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