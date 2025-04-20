Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.2 комментария
DHL решила приостановить отправку товаров дороже 800 долларов в США
Немецкая компания по доставке грузов и документов DHL намерена приостановить с понедельника отправку от бизнес-клиентов частным лицам в США товаров, цена на которые превышает 800 долларов.
В США заработали таможенные правила, которые требуют для товаров стоимостью выше 800 долларов официального оформления, пояснили в компании, передает ТАСС.
До этого они затрагивали лишь товары на сумму более 2,5 тыс. долларов.
В таких случаях отправитель обязан для оформления посылки в США указать подробнее данные о посылке, ее происхождении, в некоторых случаях даже нужно получить специальные лицензии.
При этом приостановка не скажется на передвижение товаров между компаниями, но могут быть задержки.