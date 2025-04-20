Россия увеличила импорт южнокорейских автомобилей до годового максимума

Tекст: Ольга Иванова

В марте текущего года импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию составил 72,2 млн долларов, что стало самым высоким показателем с февраля прошлого года, сообщает РИА «Новости». В годовом выражении рост составил 1,6 раза, а по сравнению с февралем – 1,3 раза.

Основная доля закупок пришлась на легковые автомобили с бензиновыми двигателями объемом от 1,5 до 3 литров – на сумму 50,1 млн долларов. Кроме того, в Россию ввозились автомобили с дизельными двигателями объемом от 1,5 до 2,5 литра, а также модели с классическим двигателем объемом от 1 до 1,5 литра.

По итогам марта Россия заняла 12 место среди крупнейших импортеров легковых автомобилей из Южной Кореи, тогда как год назад страна находилась на 22-й позиции. В пятерку ведущих покупателей южнокорейских машин вошли США, Канада, Австралия, Киргизия и Британия.

Ранее средняя цена на новый «Москвич-3» в России упала на 18,4%, составив 1,8 млн рублей, что сделало его лидером по снижению стоимости среди автомобилей в первом квартале 2025 года.