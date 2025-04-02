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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    2 апреля 2025, 09:57 • Новости дня

    ВСУ восстановили ж/д пути для переброски войск к Славянску и Краматорску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские вооруженные силы используют перемирие для восстановления железнодорожной инфраструктуры и переброски войск в Донбасс, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Военный эксперт Виталий Киселев в эфире программы «Соловьев Live» сообщил, что украинские вооруженные силы восстанавливают железнодорожную инфраструктуру для переброски войск. По его словам, ВСУ используют перемирие, чтобы провести эти работы и усилить войска в направлении Славянска и Краматорска, передает ТАСС.

    Киселев отметил, что перемирие было поддержано Россией по предложению Дональда Трампа, в его рамках временно прекращены удары по энергетическим объектам Украины. «Наши партизаны докладывают, что в Славянск и Краматорск прибывает большое количество личного состава и техники», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции за освобождение города Суджи, а потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек, в результате чего ВСУ перестали использовать бронетехнику в Курской области.

    1 апреля 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    Российские войска освободили Разлив в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате решительных действий освободили пункт Разлив в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Богатыря, Ялты, Запорожья и Зеленого Поля ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили более 150 военнослужащих, танк и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ возле Гришино, Шевченко, Красноармейска, Новосергеевки и Димитрова ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять бронемашин и пять орудий полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад теробороны рядом с Приднепровским, Ивановкой и Антоновкой Херсонской области.

    Уничтожено до 75 военнослужащих, танк, артиллерийское орудие, станция РЭБ и два склада с боеприпасами.

    А подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения у Северска, Николаевки, Плещеевки, Катериновки и Новооленовки ДНР.

    Противник потерял до 255 боевиков, два американских бронетранспортера М113, две бронемашины, три пикапа и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.

    В минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области, также они освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

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    1 апреля 2025, 22:16 • Новости дня
    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России

    Fox News: США готовятся ввести агрессивные санкции против «теневого флота»

    Fox News: США обсуждают запрет прохода по Балтийскому морю судов с нефтью из России
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    США планируют ввести агрессивные санкции против российских перевозчиков нефти, включая ограничения для «теневого флота», с целью усиления давления на Москву.

    США рассматривают возможность введения агрессивных санкций против судов, перевозящих российскую нефть, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Fox News Джэки Хейнрич. Она утверждает, что в Вашингтоне обсуждают меры, которые могут затронуть российский «теневой флот».

    Согласно Хейнрич, администрация США оценивает эффективность текущих антироссийских санкций на уровне три из десяти. В числе новых мер обсуждается запрет на проход по Балтийскому морю для судов, перевозящих нефть из России.

    В России неоднократно заявляли, что способны выдержать санкционное давление Запада. Москва подчеркивает, что санкции не достигли своих целей, в западных странах также признавали их неэффективность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп пригрозил России самыми жесткими санкциями против ее нефти.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска

    ВСУ перебросили бригады с курского направления для удержания Красноармейска

    ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские силы перебросили четыре бригады с курского направления для попытки удержать стратегически важный Красноармейск (украинское название – Покровск), отбить Селидово и Курахово, сообщили силовые структуры.

    Силовые структуры сообщили, что Вооруженные силы Украины перебросили четыре штурмовые бригады с курского направления с задачей удержать Покровск (Красноармейск) и отбить Селидово и Курахово, передает РИА «Новости».

    Источник в силовых структурах уточнил, что целью этих действий является попытка захвата ключевых транспортных узлов на данном участке фронта.

    Красноармейск считается важной стратегической точкой для украинских сил на участке фронта в Донецкой народной республике. Этот город является частью оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», через которую снабжались гарнизоны ВСУ в Авдеевке и населенные пункты западнее.

    Согласно данным силовых структур, Красноармейск и Изюм играют ключевую роль в поддержании контроля над северо-западной частью региона, которая пока остается под контролем Киева.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские военные ведут боевые действия уже в окрестностях Красноармейска, но противник продолжает попытки контратаковать.

    Российские вооруженные силы окружили Красноармейск, который является важным логистическим хабом для украинской армии.

    Украинское командование перебрасывает к городу дополнительные силы, прошедшие обучение в Европе.

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    2 апреля 2025, 09:39 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки
    ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку в Сумской области на границе с Курской областью России, но ВС РФ нанесли им огневое поражение, сообщают силовые структуры.

    Несколько групп украинских морпехов из 36-й отдельной бригады попытались сбежать из Басовки в Сумской области, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Попытка бегства была пресечена огневым поражением, нанесенным бойцами ВС РФ. Собеседник агентства уточнил, что противник с потерями продолжает отступать из населенного пункта.

    На направлении Гуево в Курской области российские бойцы продолжают выбивать противника, оказывая сопротивление военным действиям ВСУ в районе Басовки и Веселовки. В районе Веселовки ВСУ предприняли три безуспешные контратаки, в которых использовались БМП. Однако российские войска с поддержкой танков уничтожили штурмовые группы противника и бронетехнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджи, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.

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    1 апреля 2025, 14:28 • Новости дня
    ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курском приграничье
    ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курском приграничье
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни. Отражены две контратаки противника.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, четыре бронемашины, квадроцикл и два пункта управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 тыс. военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2242 бронемашины, 2583 автомобиля, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее во вторник сообщалось, что ВС России поразили три соединения Украины на Белгородском направлении.

    Накануне сообщалось, что ВСУ стали сдавать позиции в селе Гуево в Курской области.

    В конце марта потери ВСУ в Курской области превысили 71 тыс. человек.

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    2 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома

    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома, эвакуированы 85 жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Из многоэтажного дома в Таганроге на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек после атаки БПЛА, которая привела к повреждению здания.

    В результате атаки БПЛА на Таганрог в Ростовской области были повреждены два многоквартирных дома. Повреждения получил дом на улице Лизы Чайкиной, где произошло возгорание, которое удалось быстро потушить. 

    Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из дома эвакуированы 85 жителей. Дом остался подключенным к коммуникациям, и несущие конструкции, по оценке специалистов, не пострадали. После завершения работы саперов жильцам разрешат вернуться в свои квартиры.

    Городская комиссия утром начнет обследование зданий и оценку нанесенного ущерба. Светлана Камбулова, глава Таганрога, отметила, что введен режим чрезвычайной ситуации, и пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

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    2 апреля 2025, 05:05 • Новости дня
    ПВО Западной группировки сбили восемь дронов ВСУ за сутки

    Западная группировка сбила восемь беспилотников и уничтожила технику ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ за последние сутки уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника.

    Как передает ТАСС, расчеты противовоздушной обороны Западной группировки войск ВС РФ за прошедшие сутки сбили восемь дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Бигма отметил, что за сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 американского производства, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, включая два иностранного производства, а также восемь минометных расчетов.

    Кроме того, были уничтожены семнадцать пунктов управления БПЛА, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре станции спутниковой связи Starlink. Это позволяет оценить, что Западная группировка продолжает наносить значительный ущерб военной инфраструктуре противника на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске упали обломки сбитого беспилотника на многоквартирный дом, но никто не пострадал.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Угроедов, Турьи и Мирополья Сумской области.

    Следственный комитет начал расследование удара украинского беспилотника по автобусу с мирными жителями в Горловке.

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    1 апреля 2025, 22:43 • Новости дня
    Депутат Рады предсказал гражданскую войну на Украине

    Александр Дубинский предположил гражданскую войну и распад Украины после конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о вероятности гражданской войны и распада Украины после завершения конфликта с Россией, если не будет найден проект, противопоставляющий страну внешнему врагу.

    Как передает ТАСС, депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение о том, что после завершения конфликта с Россией Украина может оказаться на пороге гражданской войны и распада. Политик считает, что без проекта, направленного против внешнего врага, страна может столкнуться с внутренними противоречиями и определением доминирующей идеи через гражданскую войну.

    В своем телеграм-канале Дубинский написал: «Ставится вопрос о том, что делать с национальными ценностями и ориентирами внутри, если нет проекта анти-Россия? Переход от внешнего врага к внутреннему. То есть определение доминирующей идеи путем гражданской войны».

    Кроме этого, депутат считает, что в случае военного поражения возможно разделение страны. Еще одним вариантом развития событий он назвал «очищение» Украины через проведение аналога Нюрнбергского трибунала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что переговоры о разделе украинской территории уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Подполье сообщило о поражении штаба ВСУ и складов БПЛА в Киевской области.

    В Киевской области удары пришлись по военной базе в Василькове и складам с беспилотниками в Глевахе, вызвав серьезную детонацию, а также, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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    2 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    В Таганроге обнаружили обломки четвертого дрона

    Обломки четвертого БПЛА нашли в Таганроге у железнодорожного переезда

    Tекст: Вера Басилая

    В Таганроге обнаружены обломки четвертого БПЛА после ночной атаки на город, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Камбуловой, обломки четвертого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были найдены в Таганроге.. Он упал в районе железнодорожного переезда на улице Химической. Специалисты уже провели обезвреживание частей дрона, которые содержали взрывчатые вещества.

    На данный момент известно об одном пострадавшем, который получил легкие ранения от осколков стекла. С утра комиссия приступила к оценке ущерба на всех объектах, после чего будут приниматься меры по возмещению убытков и оказанию помощи в восстановлении имущества.

    Между тем, жители многоквартирного дома на улице Лизы Чайкиной, 57, эвакуированные из-за атаки, вернулись в свои квартиры. В результате атаки пострадал дом, в котором произошло возгорание, его удалось быстро потушить. Всего из дома эвакуировали 85 человек, режим ЧС введен в Таганроге, передает ТАСС.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге из-за атаки беспилотников за медицинской помощью обратились два человека с легкими ранениями.

    После атаки беспилотников на Таганрог произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина, жильцы были эвакуированы.

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    2 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    Пленный заявил о расстрелах отступающих заключенных ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий сообщил, что заключенных, отправленных ВСУ на передовую, расстреливают при попытках отступления.

    Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий сообщил РИА «Новости», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекали заключенных для участия в боевых действиях на передовой. По его словам, заключенные, которые пытались отступить, подвергались расстрелу со стороны заградительных отрядов. «Пацаны эти, что с тюрьмы выпускали, при возвращении их «обнуляли», – заявил Неомержицкий.

    Несмотря на то, что сам Неомержицкий не сталкивался с заключенными, он слышал о подобных случаях от своих сослуживцев. Они рассказывали, что на фронт прибывало пополнение из украинских тюрем.

    Летом 2024 года журнал American Conservative также сообщил о существовании в ВСУ «мотивационных войск», в описании которых можно распознать заградительные отряды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК России возбудил дело о теракте после взрыва на станции «Суджа», СК также завел дело после сброса украинскими боевиками бомбы с дрона на людей в Курской области, а ранее завел дело после ранения журналиста ТАСС украинскими военными в этой же области.

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    2 апреля 2025, 06:18 • Новости дня
    В Якутии арестовали жителей Мирного по делу о диверсии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Якутии арестовали несколько жителей города Мирный, обвиненных в поджоге сооружений связи по заказу украинских спецслужб, которые обещали денежное вознаграждение.

    Как сообщает ТАСС, несколько жителей города Мирный в Якутии были арестованы по уголовному делу о диверсии. Подозреваемые обвиняются в поджоге сооружений связи, что было совершено по предварительному сговору с представителями украинских спецслужб.

    Пресс-служба УФСБ России по региону сообщила, что задержание произошло в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Следствием установлено, что злоумышленники связались с украинскими спецслужбами через мессенджер и получили задание провести диверсию за денежное вознаграждение.

    Уголовные дела заведены по пункту «а» части 2 статьи 281 УК России, подразумевающей наказание лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. По решению суда, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Десногорска за призывы «убивать русских», предотвратила теракт в административном здании в Москве и также задержала жителя Крыма за подготовку поджога мечети.

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    1 апреля 2025, 13:45 • Новости дня
    ВСУ не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно отразили атаки ВСУ на Красноармейском направлении, где велись ожесточенные бои, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

    По его словам, российские войска успешно отразили попытки украинских Вооруженных сил устранить выступ на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), передает ТАСС. Кимаковский добавил, что тяжелые бои продолжаются на Красноармейском направлении, где происходят встречные столкновения с противником.

    Он подчеркнул, что российские войска продемонстрировали «очень отважное» сопротивление в районе Красноармейска, что позволило не только удержать позиции, но и добиться успехов южнее этого выступа, в Новоалексеевке. Там российские силы не только освободили территорию, но и серьезно контролируют противника, выбивая его из нескольких опорных пунктов.

    Кроме того, советник отметил улучшения в выравнивании линии фронта между Димитровым и Дзержинском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали оперативно возводить укрепления за пределами Константинополя в Донецкой народной республике. Российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в ДНР. Российские РЭБ мешают артиллерии ВСУ в районе Белогоровки.

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    2 апреля 2025, 03:38 • Новости дня
    Дело о подрыве ж/д под Рязанью поступило в военный суд

    Уголовное дело Руслана Сидики о подрыве ж/д под Рязанью передали в суд

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело Руслана Сидики, которому вменяют подрыв железной дороги под Рязанью, передано во Второй западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, и заседания будут выездными в Рязани.

    Как передает РИА «Новости», уголовное дело Руслана Сидики, обвиняемого в совершении теракта на железной дороге под Рязанью, передано в суд для рассмотрения по существу. Заседания пройдут в Рязани в выездном формате, сообщил адвокат Игорь Поповский.

    Руслан Сидики, гражданин России и Италии, находится под стражей с 2023 года. Ему предъявлены обвинения в прохождении обучения для террористической деятельности и совершении нескольких терактов в составе группы лиц. В частности, под его руководством произошло подрывание самодельного взрывного устройства, из-за чего с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

    Следователи установили, что Сидики был завербован украинской разведкой и прошел подготовку в Латвии. В ходе обысков у него обнаружены компоненты для взрывных устройств и доказательства его преступной деятельности. Он также признался в причастности к атаке на военный аэродром «Дягилево».

    Следствие утверждает, что Сидики рассчитывал получить вознаграждение в размере 15 тыс. долларов от украинских спецслужб за свои действия, однако средства ему не были выплачены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи завершили расследование дела против Руслана Сидики, обвиняемого в теракте на железнодорожных путях и атаке на аэродром Дягилево под Рязанью. В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали россиянина с немецким паспортом, который готовил подрыв железнодорожных путей за вознаграждение от украинских спецслужб. Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью Руслан Сидики отрицает, что собирался участвовать в специальной военной операции.

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    2 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне активных боевых действий на окраинах Демидовки российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области, сообщили в группировке «Север» ВС России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер», группировка «Север» продолжает активные боевые действия на различных направлениях. В ходе операции под Демидовкой были взяты в плен два украинских солдата, что стало результатом ожесточенных сражений с подразделениями ВСУ.

    Кроме того, в районе Краснояружского и Сумского направлений российские войска нанесли существенные потери противнику. Одновременно с этим на Волчанском направлении были уничтожены несколько боевых групп и техника противника. Всего за последние сутки российские силы уничтожили более 310 украинских солдат и значительное количество бронетехники.

    На Сумском направлении, в районе Басовки и Веселовки, противник предпринял несколько контратак, однако все они были отбиты при поддержке бронетехники. Также удалось предотвратить прорыв колонны бронетехники из села Угроеды в направлении Демидовки.

    В дополнение к этому, российские войска продолжают разминирование территорий в Суджанском приграничье, где за сутки обезврежено 393 взрывоопасных предмета. Более десяти граждан были эвакуированы из небезопасных районов.

    Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

    Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.

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    2 апреля 2025, 07:58 • Новости дня
    ВСУ сбежали с позиций у Новой Кругляковки

    ВСУ отступили с позиций у Новой Кругляковки после трехдневных боев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции, попав под дружественный минометный огонь, в результате чего часть солдат вернулась обратно, а судьба остальных остается неизвестной, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ оставили свои позиции в районе Новой Кругляковки в Харьковской области после трехдневных боев с российскими войсками, сообщает ТАСС. Марочко отметил, что украинские военнослужащие покинули свои позиции, не дождавшись ротации. Подразделение численностью до отделения отступило на несколько километров.

    При отступлении украинские военные попали под дружественный минометный огонь своих сослуживцев. Это привело к тому, что трое солдат вернулись на свои позиции, но судьба остальных бойцов остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении. Группа «Запад» за сутки взяла в плен десять солдат ВСУ. Также группировка «Запад» уничтожила станции Starlink и беспилотники ВСУ.

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