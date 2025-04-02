Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».0 комментариев
ВСУ восстановили ж/д пути для переброски войск к Славянску и Краматорску
Украинские вооруженные силы используют перемирие для восстановления железнодорожной инфраструктуры и переброски войск в Донбасс, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
Военный эксперт Виталий Киселев в эфире программы «Соловьев Live» сообщил, что украинские вооруженные силы восстанавливают железнодорожную инфраструктуру для переброски войск. По его словам, ВСУ используют перемирие, чтобы провести эти работы и усилить войска в направлении Славянска и Краматорска, передает ТАСС.
Киселев отметил, что перемирие было поддержано Россией по предложению Дональда Трампа, в его рамках временно прекращены удары по энергетическим объектам Украины. «Наши партизаны докладывают, что в Славянск и Краматорск прибывает большое количество личного состава и техники», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поблагодарил участников специальной военной операции за освобождение города Суджи, а потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении превысили 70 тыс. человек, в результате чего ВСУ перестали использовать бронетехнику в Курской области.