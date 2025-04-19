  • Новость часаМинобороны заявило о десяти новых атаках ВСУ на объекты российской энергетики
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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    15 комментариев
    19 апреля 2025, 15:49 • Новости дня

    Захарова высмеяла планы Мерца о контроле Германии над ситуацией в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала слова Фридриха Мерца о намерениях Германии вновь взять на себя ответственность в Европе и мире.

    В своем Telegram-канале она отреагировала на заявление главы Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, который выразил намерение Германии снова взять на себя ответственность за ситуацию в Европе и мире.

    Захарова процитировала слова Мерца: «Германия снова возьмет на себя ответственность – в Европе и в мире. Не громко, но надежно. Не высокомерно, а в партнерском духе».

    Ранее Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

    17 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall Паппергер указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменят ситуацию на фронте, но классические артиллерийские снаряды способны повлиять на ход военных действий, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Паппергер в интервью газете Handelsblatt выразил сомнение в способности ракет Taurus изменить ситуацию в текущем конфликте на Украине. Он отметил, что у Украины уже есть крылатые ракеты с аналогичной дальностью полета, поэтому поставки ракет Taurus не смогут кардинально повлиять на исход военных действий, передает ТАСС.

    По его словам, основное влияние на ход боевых действий оказывают классические артиллерийские снаряды, именно они способны переломить ситуацию, а не крылатые ракеты. Он отметил, что в конфликте важна масса и объем артиллерии, которые могут оказать решающее воздействие на фронте.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

    Коментарии (8)
    17 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Захарова предупредила о последствиях удара Taurus по российским объектам

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева.

    На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар по российским объектам с использованием крылатых ракет Taurus будет рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте.

    Как передает ТАСС, Захарова подчеркнула, что такой шаг потребует непосредственного участия военнослужащих бундесвера, а целью может стать Крымский мост.

    Захарова отметила, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил об использовании этих ракет против российских объектов критически важной транспортной инфраструктуры, что вызовет серьезные последствия для Германии. Дипломат добавила, что Германия окажется вовлеченной в боевые действия на стороне киевского режима, если решится на применение ракет.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

    Коментарии (24)
    19 апреля 2025, 12:45 • Видео
    Майя Санду совсем обнаглела

    В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населениям – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

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    17 апреля 2025, 16:15 • Новости дня
    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже

    Политолог Лукьянов: Киев будет торпедировать все договоренности с США в Париже

    Лукьянов спрогнозировал итоги встречи по Украине в Париже
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к «коалиции желающих», но перспектив у таких уговоров нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее стало известно, что во Франции пройдет ряд встреч представителей США, Украины и европейских стран по вопросам урегулирования конфликта.

    «По итогам встреч в Париже будут очерчены некие рамки и границы урегулирования украинского кризиса, что поспособствует подготовке и возможному включению Украины и Европы в переговоры России и США. Этот шаг станет актуальным после достижения Москвой и Вашингтоном консенсуса на двустороннем уровне», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе клуба «Валдай».

    По его словам, команде Трампа нужна отдельная работа с каждым участником. Этим и объясняется саммит во Франции. «Что касается Брюсселя, то у него невнятная позиция с острым желанием оказаться участником любой договоренности. Поэтому в Париже европейцы попытаются оспаривать предложения США, чтобы не оказаться на обочине процесса», – считает аналитик.

    «Более того, европейцы попытаются убедить американских визави в необходимости присоединения к «коалиции желающих». Но Белый дом ранее настолько четко и ясно дал свое заключение по этому вопросу, что перспектив таких уговоров я не вижу», – указал собеседник.

    «Украина же постарается максимально затянуть обсуждения, а по возможности даже торпедировать любые договоренности. Киеву важно купировать уступки, на которые готовы пойти США», – отметил политолог.

    «На Банковой до сих пор рассчитывают, что политическая ситуация как-то изменится в их пользу. Любой неблагоприятный с украинской точки зрения результат будет означать конец политической деятельности Зеленского, Ермака и всей их команды, поэтому они будут сопротивляться до последнего», – подчеркнул эксперт.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон должен встретиться с главой Госдепа Марком Рубио и спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом в четверг в Париже. Стороны, среди прочего, обсудят решение украинского кризиса.

    США также проведут переговоры с главами МИД Франции и Британии Жаном-Ноэлем Барро и Дэвидом Лэмми, и Йенсом Плетнером, советником по внешней политике канцлера Германии Олафа Шольца. В Париж приехал и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, ранее встречавшийся в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Американский дипломат проинформирует других участников о ходе мирных переговоров, пишет The Guardian.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак также прибыл в Париж вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и главой МИД Андреем Сибигой. По его словам, делегацию ждет серия переговоров с представителями США, Франции, Германии и Британии. Он анонсировал, что стороны будут работать над «важными вопросами безопасности Украины и всей Европы».

    Ожидается, что делегации продолжат обсуждение создания «коалиции желающих» – группы из более чем 30 европейских стран, допускающих отправку миротворцев на Украину. В Москве раскритиковали такие планы участников.

    «Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «коалиции желающих» на Украине», – иронично заметил Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Москва не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны, посетовал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу президента США Дональда Трампа в тупик.

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    17 апреля 2025, 04:24 • Новости дня
    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США

    Reuters сообщило об отказе ЕС от идеи введения запрета на импорт российского СПГ

    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские чиновники отвергли идею запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления отдельных государств и неопределенности с альтернативными источниками, а также нежелания впадать в зависимость от США и терять рычаг в переговорах, сообщают европейские официальные лица.

    Как пишет Reuters, основной причиной такого решения послужило сопротивление ряда европейских правительств, а также неопределенность с альтернативой российскому газу, передает «Прайм».

    Вместо этого Еврокомиссия намерена разработать план, который должен положить конец зависимости Европы от российских энергоносителей к 2027 году. Ожидается, что подробности этого плана будут объявлены в начале мая. По данным агентства, несмотря на подготовку 17-го пакета санкций в отношении России, работа над ними идет медленно.

    Европейские чиновники считают, что намерение США предложить ЕС больше газа может стать инструментом для переговоров по снижению пошлин. Однако конкретные условия американской стороны пока остаются неясными.

    Один из европейских чиновников отметил, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ, так как это может лишить ЕС переговорных возможностей. Также высказываются опасения по поводу возможной зависимости от США, которые являются третьим по величине поставщиком газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетические компании начали обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа, включая поставки от Газпрома, а также открыто заявили о своем желании вернуть дешевый российский газ.

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    17 апреля 2025, 23:20 • Новости дня
    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину

    Трамп призвал Италию самостоятельно решать вопрос отправки контингента на Украину

    Трамп не запретил Италии отправлять войска на Украину
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна сама решать, отправлять ли воинский контингент на Украину в рамках миротворческой миссии, отметив, что он лично не против таких миссий.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Италия должна принять собственное решение о возможности отправки своего военного контингента на Украину в качестве миротворцев, передает ТАСС. Согласно его словам, такие миссии являются положительными, и он не возражает против них. Это заявление он сделал в Белом доме перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    Трамп добавил, что решение об участии в планах Парижа и Лондона по отправке миротворцев остается за Римом. Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала план размещения многонационального миротворческого контингента на Украине безумным. Она подчеркнула, что Париж и Лондон не могут добиться единогласной поддержки своего плана и что только прибалтийские страны готовы присоединиться к этой инициативе.

    Захарова также высказала мнение, что большинство стран-союзников сомневаются в реалистичности такой интервенции без США. По ее словам, Вашингтон, вероятно, осознает возможные последствия и не торопится поддерживать эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об отказе отправить итальянских военных на Украину в составе европейских сил по предложению Франции и Британии.

    Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных.

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность, и Джорджа Мелони предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину, однако, по мнению политолога Александра Рара, в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит.

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    17 апреля 2025, 21:52 • Новости дня
    Захарова назвала Германию «спонсором уничтожения славян»
    Захарова назвала Германию «спонсором уничтожения славян»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости наступления ВСУ на Крым.

    В ходе брифинга Захарова назвала это заявление безумным и напомнила о бедственном положении украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломата.

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления делают Германию «одним из главных спонсоров продолжающегося конфликта, исторически поддерживающим уничтожение и бойню славян в регионе». По ее мнению, призывы к наступлению со стороны Германии являются безответственными и опасными.

    Спикер МИД также отметила, что без помощи немецких военнослужащих невозможно использование крылатых ракет, которые могут нанести удары по российским объектам. В случае атаки на Крымский мост, как это предложил Мерц, Россия будет расценивать это как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне киевского режима. Это может иметь серьезные последствия для ФРГ, добавила Захарова.

    Она отметила, что киевский режим не является самостоятельной стороной, а лишь инструментом в западной манипуляции, что еще больше усугубляет ответственность стран, поддерживающих такие призывы.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД политолог Александр Рар отметил, что Мерц критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма.

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    17 апреля 2025, 10:03 • Новости дня
    Партия Мерца ослабила бойкот «Альтернативы для Германии»

    Politico: Партия Мерца готова уступить АдГ комитеты в бундестаге

    Партия Мерца ослабила бойкот «Альтернативы для Германии»
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Партия ХДС под руководством Фридриха Мерца готова к сотрудничеству с правыми, чтобы стабилизировать парламент в условиях нарастающего влияния «Альтернативы для Германии» (АдГ), сообщает Politico.

    После недавних выборов в Германии партия ХДС Мерца, победившая на них, смягчила свою позицию в отношении сотрудничества с крайне правыми силами, пишет Politico.

    Христианские демократы (ХДС), возглавляемые Фридрихом Мерцем, который вскоре может стать канцлером, изменили свое отношение к партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая набрала более 20% голосов и стала крупнейшей оппозиционной силой в бундестаге с 152 местами.

    Партия ХДС, вместе с социал-демократами (СДПГ), до сих пор избегала сотрудничества с АдГ, однако после успеха правых на выборах вопрос взаимодействия стал весьма актуальным. Бывший министр здравоохранения и представитель ХДС Йенс Спан заявил Bild, что АдГ следует рассматривать «как любую другую оппозиционную партию». Он подчеркнул, что их успех на выборах свидетельствует о том, что избиратели хотят донести важное сообщение.

    Тем не менее не все в ХДС согласны с новой политикой. Некоторые, такие как Родерих Кизеветтер, все еще считают АдГ угрозой для безопасности Германии. Он заявил, что депутаты АдГ не должны занимать места в комитетах, контролирующих разведывательные службы. В свою очередь, представители СДПГ также выразили обеспокоенность, заявляя, что АдГ не является обычной партией и демократические институты должны быть защищены от ее влияния.

    Переговоры по назначению председателей комитетов продолжаются и ожидается, что они завершатся после 6 мая, когда Мерц, скорее всего, будет приведен к присяге. Эта ситуация подчеркивает изменения в политическом ландшафте Германии и необходимость пересмотра стратегий взаимодействия с различными политическими силами.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» показала лучший результат, чем ХДС/ХСС, получив 25% поддержки избирателей, в то время как ХДС/ХСС потеряли пять процентных пунктов.

    Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии договорились о создании правящей коалиции в бундестаге.

    Политолог Александр Рар заявил, что Мерц ради поста канцлера Германии пойдет на большие жертвы.

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    18 апреля 2025, 22:21 • Новости дня
    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине

    Медведев: Россия быстро решит украинский конфликт, если ЕС и США «умоют руки»

    Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США по Украине
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе стоит последовать примеру США и «умыть руки» по украинскому вопросу, тогда Россия быстро с ним разберется, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев написал на английском языке, что американские чиновники поступают «мудро», заявив, что США «умоют руки» в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    Он посоветовал странам Европы взять пример с США и выйти из ситуации на Украине. По его словам, если Вашингтон и Брюссель перестанут вмешиваться в украинский конфликт, Россия сможет быстро с ним разобраться.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон начнет его саботировать.

    Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что у Вашингтона осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и в случае отсутствия явных признаков успеха страна переключит внимание на другие приоритеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

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    18 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    В Германии не согласовали поставки Taurus Украине

    Лидер СДПГ заявил, что ХДС/ХСС не согласовали поставки Taurus Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль сообщил, что ХДС/ХСС не достигли консенсуса по вопросу поставок ракет Taurus Украине, решать этот вопрос будет новое правительство.

    По его словам, решения о поставках крылатых ракет Taurus Украине будут приниматься новым правительством на основе консенсуса, передает РИА «Новости».

    Клингбайль подчеркнул, что в блоке ХДС/ХСС нет единой позиции по этому вопросу, уточнив, что на коалиционных переговорах не обсуждались отдельные системы вооружений, такие как Taurus.

    Он также выразил сдержанность по поводу потенциального участия немецких военных в миротворческих силах для Украины, подчеркивая важность продолжения военной поддержки от Германии.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    17 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Политолог Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джорджа Мелони в ходе встречи с Дональдом Трампом попытается убедить его отказаться от повышения пошлин в отношении европейских стран. Еще одна задача политика – примирить Белый дом и Брюссель. Но премьеру Италии также предстоит решить: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «В Брюсселе страшно беспокоятся из-за отсутствия прямого диалога с Дональдом Трампом. Поэтому периодически в Вашингтон отправляют "засланцев" вроде Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Александра Стубба. Джорджа Мелони – это еще одна попытка ЕС завязать диалог с президентом США», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его оценкам, интрига предстоящей встречи премьера Италии и главы Белого дома состоит в том, с чем приедет Мелони и чего сможет добиться. Собеседник напомнил, что она была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации республиканца. Ее политическая фигура неоднозначна: с одной стороны, она считается «правой» и симпатизирует Трампу, а с другой, выступает в русле брюссельской риторики.

    «Отчасти цель визита премьера в Вашингтон состоит в том, чтобы принять окончательное решение: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию в ожидании ухудшения отношений между континентом и США», – полагает эксперт.

    Ключевой темой переговоров сторон, вероятно, будет тарифная политика Трампа. «Мелони заинтересована в том, чтобы Вашингтон отказался от повышения пошлин в отношении европейских стран, потому что Италия в ином случае окажется одним из наиболее пострадавших государств», – уточнил политолог.

    Глава Белого дома, в свою очередь, постарается прощупать возможности того, как именно можно надавить на Европу, чтобы курс Брюсселя в отношении Китая был более жестким, добавил собеседник. Ткаченко объясняет: хотя республиканец и считает ЕС своим оппонентом, но противостояние с Пекином он рассматривает как более важное.

    Еще один вопрос повестки переговоров Мелони и Трампа – украинский кризис. «Италия при предыдущем премьере Марио Драги существенно активнее участвовала в поставках вооружения и военной техники на Украину. Нынешнее руководство страны, хотя и сократило поддержку ВСУ, выступает с той же риторикой, что и Брюссель: конфликт необходимо закончить на "благоприятных для Киева" условиях», – напомнил аналитик.

    «Дело в том, что Мелони – лидер третьей по величине экономики еврозоны. Она не может выступать в качестве "оппозиционера", который борется с европейскими институтами», – добавил эксперт, усомнившись, что итальянский политик сможет каким-то образом повлиять на позицию Трампа по украинскому треку.  

    Он также допустил, что премьер Италии не в силах будет изменить мнение американского президента относительно ЕС. «В Вашингтоне на блок смотрят как на совершенно бессмысленную, лишенную исторической миссии структуру, как на нахлебников, грабящих США. Мелони может попытаться примирить стороны, но если это не удалось сделать тому же Макрону или Стармеру, то шансы итальянского политика еще ниже», – рассуждает политолог. «Таким образом, визит Мелони закончится так же, как и поездки других европейских "засланцев": хорошая фотография, улыбки на публике, а на деле – едва ли чего-то удастся добиться», – заключил Ткаченко.

    Напомним, 17 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Вашингтон. Европа надеется, что политику удастся донести до Дональда Трампа на очной встрече позицию Брюсселя по Украине и торговым отношениям между ЕС и США, пишет The New York Times. В Евросоюзе рассчитывают, что она подтолкнет главу Белого дома к торговому соглашению, чтобы избежать пошлин, и сможет повлиять на его подход к разрешению украинского кризиса.

    «Это очень деликатная миссия», – приводит Associated Press слова Фабиана Зулега, главного экономиста аналитического центра European Policy Center в Брюсселе. По его словам, стороны должны обсудить все торговые вопросы. «Трамп любит проводить такого рода неформальные беседы, которые в некотором смысле являются переговорами. У нее очень важная повестка», – указал он.

    Как отмечает NYT, «самая большая проблема» для ЕС заключается в том, что наиболее эффективными собеседниками с американской стороны являются не традиционные дипломаты, работающие через профильные институты, а специальные посланники и советники, такие как Илон Маск. Нет гарантии, что послания доходят до самого Трампа. «Все в округе Колумбия говорят, что нужно говорить с Трампом напрямую», – заявил высокопоставленный европейский чиновник.

    Отметим, 2 апреля Трамп объявил о взаимных пошлинах на товары из 185 стран. Но спустя неделю он сообщил, что отложил на 90 дней введение мер в отношении более 75 государств. На этот период взаимные тарифы с этими игроками будут снижены до 10%. Однако на фоне тарифной политики президента США в Евросоюзе задумались о сближении с Китаем. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли Брюсселю и Пекину преодолеть разногласия и «начать дружбу» против Белого дома.

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    18 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Рубио: Отмена санкций против России зависит от участия Европы в переговорах

    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза должны быть вовлечены в переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чтобы отмена санкций могла стать частью итогового соглашения о мире, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, отмена санкций Евросоюза против России может быть связана с участием Европы в переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что санкции, введенные ЕС против России, не могут быть отменены Соединенными Штатами без участия европейских стран в переговорном процессе, «если снятие санкций когда-либо станет частью сделки».

    Рубио также отметил важность проведения диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, американская сторона не общалась с Россией три с половиной года, но теперь диалог возобновился, что является положительным сигналом. В качестве примера Рубио привел недавнюю встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге, отметив, что это помогает избежать утраты доверия.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Франция, Британия и Германия могут сыграть ключевую роль в достижении мира на Украине, и что их помощь будет крайне полезна в переговорах. Он назвал свои переговоры с французскими и британскими властями конструктивными и полезными в этом контексте.

    Ранее Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни. На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в разговоре с госсекретарем Марко Рубио.

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    16 апреля 2025, 22:59 • Новости дня
    Жители Германии спели «Катюшу» для посла России

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкие активисты спели «Катюшу» для посла России в Германии Сергея Нечаева, сообщили СМИ.

    Жители Германии исполнили песню после торжественного мероприятия на Зееловских высотах, передает «Sputnik Беларусь».

    Сражение за Зееловские высоты проходило с 16 по 19 апреля 1945 года и было частью советской Берлинской наступательной операции.

    Напомним, Нечаев подчеркнул, что российское посольство готово взаимодействовать с новым правительством Германии и будет оценивать его по конкретным действиям, а не по предвыборной риторике.

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    18 апреля 2025, 01:39 • Новости дня
    Министр иностранных дел Франции Барро заявил о визите в Киев 9 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече министров иностранных дел европейских стран.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие в встрече министров иностранных дел европейских стран, передает РИА «Новости». «Министры иностранных дел европейских стран собираются встретиться в Киеве 9 мая. Я обязательно там буду», – заявил он в эфире телеканала LCI.

    Барро также напомнил, что 9 мая совпадает с 75-летием плана Шумана, который предполагал объединение промышленности Франции и ФРГ, что стало началом евроинтеграции. Этот день является важной датой в истории Франции и Европы.

    Ранее издание Politico сообщило, что глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил приглашение европейским лидерам и высокопоставленным чиновникам посетить Киев 9 мая с целью продемонстрировать противовес России, где в это время пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение президента Украины Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Владимира Зеленского праздновать День Победы 9 мая свидетельствует о неуважении к памяти его деда.

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая является примером «театра абсурда».

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    16 апреля 2025, 21:52 • Новости дня
    Немецкие банки отказались от инвестиций в оборонную промышленность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на рост акций оружейных компаний, восемь немецких банков отказались от инвестиций в оборонную промышленность, ссылаясь на этические соображения.

    Восемь немецких банков, включая GLS-Bank и Evangelische Bank, выпустили совместную декларацию об отказе от инвестиций в оборонную промышленность, передают «Ведомости». «Инвестиции в вооружения необходимы, но не являются этически обоснованными», – гласит документ.

    Банки заявили, что откажутся от вложений в компании, чья выручка от производства и продажи оружия превышает 3-5%. Они считают, что безопасность должна обеспечиваться государствами, а не частным капиталом. Банки подчеркивают, что не хотят способствовать эскалации конфликтов.

    В марте бундестаг ФРГ принял поправки в Основной закон, позволяющие ослабить долговой тормоз, чтобы увеличить расходы на оборону и создать специальный инфраструктурный фонд в 500 млрд евро. Кроме того, в Германии одобрили увеличение долгов ФРГ для оборонных расходов.

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    18 апреля 2025, 16:38 • Новости дня
    Более трети компаний Германии решили сократить рабочие места в этом году

    Исследование IW раскрыло планы по сокращению рабочих мест в компаниях Германии

    Tекст: Ирма Каплан

    Более трети немецких компаний в намерены сократить рабочие места в этом году, согласно исследованию Института экономики Германии, в котором приняло участие более 2 тыс. компаний.

    Более трети немецких компаний планируют сократить рабочие места в этом году, говорится в исследовании Института экономики Германии (IW) «Экономический обзор весна-2025: Восстановления не предвидится».

    На основе данных более 2 тыс. компаний эксперты IW отметили, что текущее состояние компаний в Германии в целом неудовлетворительное, 40% участников опроса заявили об ухудшении ситуации по сравнению с 2024 годом.

    «Порядка 35% компаний ожидают сокращения рабочих мест в этом году по сравнению с 38% осенью 2024 года. Эти цифры свидетельствуют о том, что де-факто отрицательная тенденция занятости в Германии сохранится, но не так сильно, как опасались в конце прошлого года», – говорится в отчете экономистов.

    Аналитики добавили, что ситуация с занятостью в целом негативная: в то время как почти 22% компаний сообщают о более высокой занятости, чем в 2024 году, почти 36% говорят о сокращении числа сотрудников.

    Наиболее пессимистичные прогнозы – в строительной отрасли Германии, как и в промышленном секторе.

    Легкий позитив отмечается только в инвестиционном секторе. Баланс положительных и отрицательных инвестиционных перспектив компаний существенно снизился с -17 до -7 процентных пунктов.

    «Это дает надежду на то, что острый инвестиционный кризис в Германии, возможно, постепенно прошел свою низшую точку», – отметил в отчете глава макроэкономического отдела Института экономики профессор Михаэль Гремлинг.

    Он добавил, что правительству Германии придется предпринять определенные меры для  обеспечения стабильности немецкому бизнесу с учетом нестабильности рынков из-за американских пошлин, которые канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал ударом по мировой экономике.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер блока ХДС/ХСС и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, победив на выборах, заявил о планах ослабить финансовые ограничения, установленные экс-канцлером Ангелой Меркель, чтобы увеличить расходы и укрепить экономику Германии.

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