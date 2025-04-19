Захарова высмеяла планы Мерца о контроле Германии над ситуацией в Европе

Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

Политолог Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«В Брюсселе страшно беспокоятся из-за отсутствия прямого диалога с Дональдом Трампом. Поэтому периодически в Вашингтон отправляют "засланцев" вроде Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Александра Стубба. Джорджа Мелони – это еще одна попытка ЕС завязать диалог с президентом США», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

По его оценкам, интрига предстоящей встречи премьера Италии и главы Белого дома состоит в том, с чем приедет Мелони и чего сможет добиться. Собеседник напомнил, что она была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации республиканца. Ее политическая фигура неоднозначна: с одной стороны, она считается «правой» и симпатизирует Трампу, а с другой, выступает в русле брюссельской риторики.

«Отчасти цель визита премьера в Вашингтон состоит в том, чтобы принять окончательное решение: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию в ожидании ухудшения отношений между континентом и США», – полагает эксперт.

Ключевой темой переговоров сторон, вероятно, будет тарифная политика Трампа. «Мелони заинтересована в том, чтобы Вашингтон отказался от повышения пошлин в отношении европейских стран, потому что Италия в ином случае окажется одним из наиболее пострадавших государств», – уточнил политолог.

Глава Белого дома, в свою очередь, постарается прощупать возможности того, как именно можно надавить на Европу, чтобы курс Брюсселя в отношении Китая был более жестким, добавил собеседник. Ткаченко объясняет: хотя республиканец и считает ЕС своим оппонентом, но противостояние с Пекином он рассматривает как более важное.

Еще один вопрос повестки переговоров Мелони и Трампа – украинский кризис. «Италия при предыдущем премьере Марио Драги существенно активнее участвовала в поставках вооружения и военной техники на Украину. Нынешнее руководство страны, хотя и сократило поддержку ВСУ, выступает с той же риторикой, что и Брюссель: конфликт необходимо закончить на "благоприятных для Киева" условиях», – напомнил аналитик.

«Дело в том, что Мелони – лидер третьей по величине экономики еврозоны. Она не может выступать в качестве "оппозиционера", который борется с европейскими институтами», – добавил эксперт, усомнившись, что итальянский политик сможет каким-то образом повлиять на позицию Трампа по украинскому треку.

Он также допустил, что премьер Италии не в силах будет изменить мнение американского президента относительно ЕС. «В Вашингтоне на блок смотрят как на совершенно бессмысленную, лишенную исторической миссии структуру, как на нахлебников, грабящих США. Мелони может попытаться примирить стороны, но если это не удалось сделать тому же Макрону или Стармеру, то шансы итальянского политика еще ниже», – рассуждает политолог. «Таким образом, визит Мелони закончится так же, как и поездки других европейских "засланцев": хорошая фотография, улыбки на публике, а на деле – едва ли чего-то удастся добиться», – заключил Ткаченко.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Вашингтон. Европа надеется, что политику удастся донести до Дональда Трампа на очной встрече позицию Брюсселя по Украине и торговым отношениям между ЕС и США, пишет The New York Times. В Евросоюзе рассчитывают, что она подтолкнет главу Белого дома к торговому соглашению, чтобы избежать пошлин, и сможет повлиять на его подход к разрешению украинского кризиса.

«Это очень деликатная миссия», – приводит Associated Press слова Фабиана Зулега, главного экономиста аналитического центра European Policy Center в Брюсселе. По его словам, стороны должны обсудить все торговые вопросы. «Трамп любит проводить такого рода неформальные беседы, которые в некотором смысле являются переговорами. У нее очень важная повестка», – указал он.

Как отмечает NYT, «самая большая проблема» для ЕС заключается в том, что наиболее эффективными собеседниками с американской стороны являются не традиционные дипломаты, работающие через профильные институты, а специальные посланники и советники, такие как Илон Маск. Нет гарантии, что послания доходят до самого Трампа. «Все в округе Колумбия говорят, что нужно говорить с Трампом напрямую», – заявил высокопоставленный европейский чиновник.

Отметим, 2 апреля Трамп объявил о взаимных пошлинах на товары из 185 стран. Но спустя неделю он сообщил, что отложил на 90 дней введение мер в отношении более 75 государств. На этот период взаимные тарифы с этими игроками будут снижены до 10%. Однако на фоне тарифной политики президента США в Евросоюзе задумались о сближении с Китаем. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли Брюсселю и Пекину преодолеть разногласия и «начать дружбу» против Белого дома.