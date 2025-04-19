Пленный ВСУ рассказал об угрозах расправы со стороны украинского командира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минобороны России опубликовало видеозаписи с рассказами пятерых украинских военных, взятых в плен в Курской области, передает РИА «Новости». Один из них, Владимир Взварич, сообщил, что услышал приказ командира убить его, когда попросил своего проводника помочь с эвакуацией. «Я этому проводнику говорю, может, ты поможешь мне и на эвакуацию меня заберешь? Он связался с командиром, объяснил всю ситуацию, говорит, человек 50 лет, ему надо дойти на ту позицию, но он, говорит, идти не может. Тот говорит: ну, типа «завали его». Я услышал, у меня перевернулся мир вообще в это время», – рассказал Взварич .

Почти все пленные отмечали, что были мобилизованы насильно. В частности, Илья Колодис пытался объяснить сотрудникам военкомата о наличии судимости, однако получил ответ, что судимость «давно вышла». Сергей Умниченко рассказал, что его принудительно отвезли в военкомат, когда он занимался укладкой плитки.

Единственным добровольцем среди пленных оказался Александр Афанасенко, подписавший контракт в тыловом подразделении, но после расформирования части оказался на передовой. Он рассказал о регулярных переводах бойцов в разные бригады и фактическом исчезновении батальона за два месяца. Афанасенко сообщил и о случаях, когда командование ВСУ применяло дроны для ликвидации собственных бойцов после их отказа идти на штурм.

Еще один пленный, Дмитрий Симоненко, рассказал, что был вынужден отстреливаться от своих дронов, чтобы добраться до позиций российских военных и сдаться.

Все пленные жаловались на отсутствие военной подготовки и плохую организацию мобилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ, он также назвал 9 Мая общим праздником, а в отдельном интервью сообщил о попадании своего подразделения под дружественный огонь.