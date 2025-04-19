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    США готовят почву для выхода из конфликта на Украине
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне
    После рейда в бане Москвы полиция вышла на трудоустраивавших мигрантов в такси лиц
    Россия расторгла соглашения с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву региону
    Хуситы атаковали американские авианосцы Harry Truman и Carl Vinson
    Армения, Грузия и Словакия поддержали антироссийскую резолюцию ООН
    В Москве началась работа по созданию нового российского стиля
    Россия и Украина провели обмен телами военных
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё ещё рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    5 комментариев
    19 апреля 2025, 05:49 • Новости дня

    ВСУ потеряли до 75 военных на белгородском направлении за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    На белгородском направлении украинская армия за сутки понесла значительные потери в живой силе и технике, включая до 75 военнослужащих и несколько боевых машин.

    Как передает РИА «Новости», подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции на белгородском направлении. Начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин сообщил: «Подразделения группировки войск „Север“ продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции на белгородском направлении. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольская Турья и Угроеды Сумской области».

    Якимкин уточнил, что потери украинских войск за сутки на данном направлении составили до 75 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. По его словам, в указанных районах была нанесена значительная потеря силам противника за счет слаженных действий российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ у Горналя и Олешни.

    Подразделения Южной группировки на этой неделе освободили населенные пункты Валентиновка и Калиново в Донецкой народной республике.

    При этом подразделениям группировки войск «Север» за прошедшие сутки удалось нанести серьезное поражение украинским формированиям в Сумской области.

    18 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    У США осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и если не будет явных признаков успеха, страна переключит внимание на другие приоритеты, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По его словам, президент Дональд Трамп готов прекратить попытки урегулирования конфликта, если в ближайшие дни не появится ясности о возможности достижения соглашения, передает Reuters.

    Рубио отметил, что США не намерены продолжать усилия по урегулированию конфликта на протяжении многих недель или месяцев.

    По данным агентства, президент Трамп по-прежнему заинтересован в мирном урегулировании, но готов отказаться от участия, если не будет немедленных признаков прогресса. Трамп обещал решить вопрос в первые сорок восемь часов своего пребывания в Белом доме, однако впоследствии этот срок был продлен на апрель или май.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни, чтобы понять, возможен ли мир.

    На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, на встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю.

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    18 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил условия выхода американской стороны из переговоров по урегулированию конфликта и дал ответ на вопрос журналиста, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь Киеву в этом случае.

    По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать», передает РИА «Новости».

    «Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: «Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди», и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал он.

    На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь киевскому режиму, если Штаты выйдут из мирных переговоров, Трамп заявил, что не хочет об этом говорить, но верит, что удастся добиться урегулирования конфликта.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании.

    Агентство Bloomberg сообщало, что США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России.

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    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

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    18 апреля 2025, 16:54 • Новости дня
    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине

    Bloomberg: Вашингтон предложил союзникам оставить освобожденные территории России

    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России, пишет агентство Bloomberg.

    В четверг в Париже состоялась встреча представителей Британии, США, Украины и Франции, на которой американская сторона представила предложения по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Согласно источникам агентства, Вашингтон предложил своим союзникам отказаться от обсуждения возможного членства Украины в НАТО.

    Кроме того, в предложениях США предусмотрено, что все территории, освобожденные Россией, остаются под ее контролем. Этот план также предполагает ослабление санкций против России.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

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    18 апреля 2025, 09:50 • Новости дня
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    Уиткофф заявил о возможности частичного решения вопроса территорий с Россией
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник США Стив Уиткофф обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос территорий на Украине, который может быть частично решен, пишет Wall Street Journal.

    Спецпосланник президента США заявил, что обсуждал с Путиным возможность частичного решения вопроса территорий на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что встреча политиков была посвящена урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф подчеркнул, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все.

    Согласно данным издания, спецпосланник также высказал предположение, что для Киева не столь важны территории, где преобладает русскоязычное население. Именно эти регионы могут остаться за Россией в рамках урегулирования.

    Уиткофф не уточнил, какие именно регионы могут быть предметом обсуждения, но отметил, что стороны стремятся найти компромиссное решение, способствующее стабилизации ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

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    18 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    Группа «Бахыт-Компот» представила клип на песню «На русском обугленном танке»
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Отечественная рок-группа «Бахыт-Компот» презентовала новый клип на песню «На русском обугленном танке», выполненную в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина.

    Лидер группы Вадим Степанцов рассказал, что это один из немногих случаев, когда он написал песню не на свои стихи, передает Рен-ТВ.

    Основой композиции стали строки, сочиненные его знакомым. Несмотря на это, тематика песни оказалась близка Степанцову, так как группа часто выступала для бойцов на фронте.

    Степанцов отметил, что песня выполнена в духе боевого юмора, напоминая произведения Василия Теркина. Она представляет собой сатиру, созданную для поднятия настроения бойцам.

    Анимация для клипа была создана художником, другом Степанцова, который трудился над проектом около года.

    Это уже второй клип, который он создает для группы. Премьера вызвала радость фанатов, несмотря на простоту его визуального исполнения.

    Кроме того, лидер группы отметил возросшую популярность «Бахыт-Компота», поскольку коллектив все чаще приглашают на различные фестивали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гитаристу группы «Бахыт-компот» Яну Комарницкому запретили въезд на Украину сроком на три года из-за поездки в Донецк.

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    18 апреля 2025, 17:54 • Новости дня
    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне

    Зеленский распорядился открыть центры военной подготовки гражданских во всех регионах

    Зеленский решил подготовить все гражданское население Украины к войне
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Украины решили открыть центры военной подготовки гражданских лиц в каждом регионе страны, чтобы подготовить людей к национальному сопротивлению, говорится в сообщении на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Правительство Украины постановило открыть во всех областях страны центры военной подготовки гражданских лиц, передает ТАСС. «В каждом регионе Украины откроются центры подготовки граждан к национальному сопротивлению», – сказано на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Уточняется, что в рабочих сессиях по обсуждению данной инициативы участвовали представители Минобороны, Генштаба ВСУ, сил территориальной обороны, областных войсковых администраций, гражданских и волонтерских организаций.

    Замглавы офиса Зеленского Ирина Верещук добавила в соцсети Facebook (принадлежит к Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), что центры предложат учебные планы и планы военподготовки, а ветераны станут обучать новобранцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меньше пятисот мужчин в возрасте от 18 до 24 лет подписали контракт с ВСУ за два месяца, несмотря на введение контрактов для молодежи.

    До этого замруководителя офиса Зеленского Павел Палиса предложил ввести всеобщую воинскую обязанность на Украине, включая женщин, по примеру израильской армии.

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    18 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева

    Захарова назвала Зеленского злым клоуном за введение санкций против Куклачева

    Захарова опубликовала мем с котами в ответ на санкции против Куклачева
    @ t.me/MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение санкций киевским режимом против известного российского дрессировщика Юрия Куклачева.

    В своем Telegram-канале она написала: «Кровавый клоун ввел санкции против доброго и всеми любимого клоуна, щедро дарящего детям радость».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против 20 российских деятелей культуры и спорта, включая Ярослава Дронова (Shaman), с блокировкой активов и запретом на передачу объектов интеллектуальной собственности на Украине.

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    18 апреля 2025, 09:43 • Новости дня
    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»

    На киевском рынке обнаружены иконы и техника с табличкой «Трофеи с Курщины»

    Стало известно о продаже на киевском рынке икон и бытовой техники «с Курщины»
    @ t.me/iamsniper

    Tекст: Вера Басилая

    На киевском рынке продают иконы и бытовую технику с табличкой «Трофеи с Курщины», среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны.

    На одном из рынков Киева были замечены товары с табличкой на украинском языке: «Трофеи с Курщины». В Telegram-канале «Дневник Мракоборцев» размещены фотографии прилавка, на котором выставлены иконы, радиоприемники, столовые приборы и различная техника, передает «Лента.ру».

    В сообщении группы «Аида» спецназа «Ахмат» подчеркивается, что среди выставленных на продажу товаров также присутствуют роутеры и старые телефоны. Особым спросом пользуются иконы, медали и старые книги, которые, как предполагается, могут быть перепроданы коллекционерам в Европе.

    В публикации канала также упоминается, что по «кодексу воина» трофеем считается только то, что было снято с поверженного противника, а не то, что «украли и замародерили у мирняка».

    Ранее бойцы Вооруженных сил Украины попались на продаже ценностей, вынесенных из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря.

    Житель Угледара рассказал, что боевики ВСУ разграбили Угледар в ДНР, вскрывая гаражи и квартиры, а затем переправляли добычу в секонд-хенды бытовой техники в Киев и Днепропетровск.

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    18 апреля 2025, 18:12 • Новости дня
    ФСБ показала видео с австралийским наемником ВСУ Дженкинсом
    ФСБ показала видео с австралийским наемником ВСУ Дженкинсом
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Управление ФСБ по ЛНР обнародовало видеозапись доставки с линии боевого соприкосновения наемника из Австралии Оскара Дженкинса, воевавшего за киевский режим.

    Наемник заключил контракт с украинским Минобороны о прохождении воинской службы в 66-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что он прибыл на украинскую территорию по собственной инициативе, чтобы получать материальное вознаграждение.

    Ранее в ФСБ сообщали, что австралиец воевал за киевский режим на территории Луганской и Донецкой народных республик.

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    18 апреля 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    Кремль заявил об истечении запрета на удары по энергообъектам
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мораторий на удары по энергетической инфраструктуре истек, но новых распоряжений президента России Владимира Путина не последовало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

    Мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам, который длился месяц, завершился, передает ТАСС.

    Песков заявил, что никаких дополнительных распоряжений верховный главнокомандующий не делал.

    Кроме того, Песков добавил, что Россия продолжает стремиться к урегулированию конфликта на Украине и остается открытой для диалога.

    Он подчеркнул, что Москва готова к обсуждениям, которые будут учитывать безопасность и интересы страны.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

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    18 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

    Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов. По его мнению, такая деятельность направлена на уничтожение православной идентичности и исторической памяти России.

    «Уже давно понятно, что непрекращающийся "крестопад" – это не досадная случайность, чья-то глупость, оплошность или недогляд и тем более не проделки ИИ. Очевидно, что это совершенно продуманная и согласованная политика, за которой стоят конкретные начальники». Его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

    Кабанов отмечает, что за разработкой и реализацией этой программы по стиранию из образа России ее православной составляющей стоят конкретные идеологи с четкими целями и задачами: «Это те, кто готов сносить наши исторические памятники (разных эпох), чтобы застроить все человейниками и фаллоподобными башнями в дубайском стиле. Те, кто не испытывает ничего к нашей Родине и истории, кроме как цинично-потребительского отношения и безудержной жажды власти. Но главное – это те, кто осознанно считает необходимым уничтожить наше православное самосознание, нашу объединяющую историческую память».

    «Некоторые идеологи, руководители и "гениальные" топ-менеджеры считают, что православные самосознание и мотивация вредны для реализуемой ими попытки построить свою новую РФ бездушных оцифрованных потребителей», — добавил он.

    Кабанов выразил мнение, что подобные действия могут привести к превращению страны в «безликую территорию», управляемую искусственным интеллектом, где можно массово завозить людей с любыми взглядами, поскольку теряется национальное единство.

    Ярким примером «крестопада» стала новогодняя инсталляция в аэропорту Саратова, где был изображен Покровский собор Пресвятой Богородицы без крестов.  Еще один случай привел глава СПЧ Валерий Фадеев в Telegram-канале. Он рассказал о том, как «исчезли» кресты с куполов храма Василия Блаженного, изображенного на обложке практикума по ЕГЭ издательства «Феникс». После шумихи издательство изъяло тираж школьного пособия, назвав произошедшее «досадной невнимательностью». 

    В связи с этим зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе предложил законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов и защитить крест как главный христианский символ.

    Как писала газет ВЗГЛЯД, Минспорта выступило с сообщением о том, что вернуло христианские кресты на логотип ведомства с изображением двуглавого орла.

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    18 апреля 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт: Полноценный допуск европейцев за стол переговоров по Украине зависит от России

    Политолог Ткаченко: Во Франции рано радуются возвращению за стол переговоров по Украине

    Эксперт: Полноценный допуск европейцев за стол переговоров по Украине зависит от России
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встречу в Париже следует рассматривать не как полноценное включение европейцев в переговорный трек по Украине, а как попытку некоторых европейских государств уговорить Белый дом учесть их интересы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал итоги встречи представителей США, Украины и европейских стран в Париже.

    «Во Франции, начав радоваться тому, что их вернули за стол переговоров, несколько поспешили. Вопрос о том, будут ли европейцы полноценно участвовать в треке по Украине, во многом зависит от позиции России. Москва же видит: Европа все еще настроена на продолжение конфликта, на обострение ситуации», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    В Париже была протестирована возможная схема взаимодействия сторон, считает собеседник. «Европейские лидеры обсуждают какой-то вопрос с американскими представителями, а те пересказывают содержание встречи российским властям и делают какие-то выводы», – уточнил эксперт.

    Он обратил внимание на участников саммита в Париже со стороны Европы – не было представителей институтов ЕС. «Россия и США сегодня едины в том, что Евросоюз не является партнером в диалоге, посвященном хоть экономике, хоть военным делам», – рассуждает Ткаченко.

    «Иными словами, встречу в Париже следует рассматривать не как альянс европейцев и американцев, а как инициативу некоторых европейских государств вести переговоры со Штатами, попытку уговорить Белый дом учесть их интересы в части завершения конфликта на Украине», – уточнил аналитик. Впрочем, он усомнился, что для Вашингтона Киев имеет приоритетное значение.

    По мнению собеседника, хотя конфликт на Украине и обсуждался в ходе вчерашних контактов американцев и европейцев, ключевой темой, вероятно, все же были торговые отношения между странами. «Соединенные Штаты сталкиваются с информационным давлением со стороны Европы по украинскому кризису. Но у Вашингтона есть и другая задача – завершить переговоры по экономическим вопросам», – заключил Ткаченко.

    Ранее в Париже прошли встречи делегатов США, Украины и некоторых европейских стран. Темой стало урегулирование украинского кризиса. Эммануэль Макрон охарактеризовал прошедшие переговоры как «позитивные» и «конструктивные».

    «Совершенно очевидно, что мы все разделяем одно и то же стремление к миру», – указал президент Франции. Политик анонсировал следующий этап обсуждений – они пройдут в Лондоне на следующей неделе.

    В Елисейском дворце заявили, что начат переговорный процесс с участием Европы. «Е3 (Британия, Германия и Франция) за столом переговоров, и мы делаем это с европейскими амбициями», –сказал Sky News советник Макрона.

    Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США «представили всем сторонам контуры прочного и стабильного мира». Он рассказал об итогах встречи в Париже в телефонном разговоре главе МИД России Сергею Лаврову. Российский министр подтвердил «готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса», сообщает внешнеполитическое ведомство.

    Кроме того, в ходе разговора с журналистами в Париже Рубио подчеркнул, что США могут выйти из переговорного трека, если в ближайшее время не будет явного прогресса. «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами», – цитирует его NBC NEWS. «Нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться», – сказал госсекретарь.

    Также во французской столице прошли встречи команды президента США Дональда Трампа с советником премьер-министра Британии по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и украинской делегацией.

    Тем временем Андрей Сибига, глава МИД Украины, сообщил об обсуждении с представителями США «привлечения многонационального воинского контингента для обеспечения устойчивого мира» и укрепления «архитектуры безопасности» Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уже на следующей неделе человечество все-таки узнает, к чему готовиться – к продолжению сложного дипломатического процесса или к возобновлению второй холодной войны между Вашингтоном и Москвой.

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    18 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    США и Украина подписали меморандум по соглашению о недрах

    Киев подписал с США меморандум по соглашению о недрах без гарантий безопасности

    США и Украина подписали меморандум по соглашению о недрах
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В подписанном меморандуме между Украиной и США, касающемся подготовки соглашения о недрах, отсутствуют упоминания о гарантиях безопасности для Киева, следует из копии документа.

    Украина и США подписали меморандум по подготовке соглашения о недрах. В документе, опубликованном в телеграм-канале депутата Верховной рады Ярослава Железняка, не упоминается никаких гарантий безопасности для Киева.

    Текст меморандума умещается на одной странице и, как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, удостоверяет намерение заключить соглашение. Она отметила, что стороны собираются создать инвестиционный фонд для восстановления Украины, однако не раскрыла условия сделки, передает ТАСС.

    Железняк также сообщил, что согласно меморандуму, США и Украина планируют завершить работу по соглашению об ископаемых до 26 апреля. В своем телеграм-канале он привел выдержки из документа, где указывается, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Вашингтон для переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом. Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до этой даты для скорейшего подписания соглашения, передает РИА «Новости».

    Меморандум подчеркивает намерения обеих сторон развивать сотрудничество в области недр, однако отсутствие упоминаний о гарантиях безопасности вызывает вопросы о дальнейшем развитии отношений между странами. Дальнейшие шаги будут зависеть от ратификации соглашения парламентами Украины и США, что станет следующим этапом после подписания.

    Ранее президент США заявил, что Вашингтон и Киев намерены заключить соглашение относительно украинских полезных ископаемых.

    Также сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе.

    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь.

    До этого СМИ писали, что переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере.

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    18 апреля 2025, 21:43 • Новости дня
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    СМИ сообщили о госпитализации Боярского после падения на сцене
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Михаил Боярский был госпитализирован после падения с высоты около трех метров во время спектакля, который состоялся 16 апреля, сообщают СМИ.

    По предварительной информации, актер мог получить переломы, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.

    В театре имени Ленсовета отметили, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений, однако врачами ему рекомендован отдых и восстановление. В связи с этим ближайший спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского, который исполняет роль герцога Эскала. Зрители услышат голос актера только в записи.

    «Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», – подчеркнули в театре.

    В 2023 году Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу с инфарктом.

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    18 апреля 2025, 09:25 • Новости дня
    США нацелились на полное прекращение огня на Украине в ближайшие недели
    США нацелились на полное прекращение огня на Украине в ближайшие недели
    @ JULIEN DE ROSA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели, пишет Bloomberg.

    По данным издания, американские чиновники выразили желание добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель, передает РИА «Новости».

    Источники отмечают, что США видят значительный прогресс в этом направлении и намерены ускорить процесс.

    Американские представители на переговорах с европейцами сосредоточились на поиске путей к прекращению вооруженного конфликта и достижению прочного мира.

    В частности, обсуждались конкретные шаги и меры, которые могут привести к долгосрочному урегулированию.

    Согласно публикации, обсуждения в Париже касались не только прекращения огня, но и будущих перспектив мирного сосуществования на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Париже с участием делегации США во главе с Марко Рубио и Стивеном Уиткоффом, были признаны продуктивными и названы началом переговорного процесса, «к которому присоединились европейцы».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к коалиции, но перспектив у таких уговоров нет.

    Ранее в США заявили о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнули, что вина за конфликт на Украине лежит на прежнем главе Белого дома Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

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