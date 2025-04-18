Российский военный сообщил о переброске резервов ВСУ под Красноармейск

Tекст: Вера Басилая

По словам «Мифа», украинские военные перебрасывают резервы с Курского направления в район Красноармейска в Донецкой народной республике, чтобы удержать этот город, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что ВСУ цепляются они за каждый метр, прилагают значительные усилия, чтобы не допустить продвижения российской армии в этом районе.

Командир также выразил уверенность, что Красноармейск будет освобожден уже в текущем году. Он отметил, что погодные условия и время года позволяют наступать гораздо быстрее, чем ранее.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины концентрируют свои силы на Красноармейском направлении для удержания позиций, для этой цели ВСУ ранее перебросили четыре бригады.

Газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия подбирает ключ к последнему укрепрайону ВСУ в ДНР.