С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.0 комментариев
Пушилин сообщил о концентрации ВСУ на красноармейском направлении
ВСУ сосредоточили силы на красноармейском направлении для удержания позиций
Вооруженные силы Украины концентрируют свои силы на красноармейском направлении для удержания позиций, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24».
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил о значительной концентрации украинских сил на красноармейском направлении. По его словам, эта мера направлена на удержание позиций против наступающих российских подразделений. Пушилин отметил, что российская сторона продолжает отодвигать линию фронта в разных направлениях, передает ТАСС.
Кроме того, он отметил активные боевые действия на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Богатырь и на краснолиманском участке фронта.
Пушилин добавил, что на карте региона остаются горячие точки в таких населенных пунктах, как Часов Яр и Дзержинск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении, несмотря на переброску четырех бригад для удержания Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, включая Красноармейское и Дзержинское.