Во Франции предупредили о желании ЕС воевать с Россией

Флориан Филиппо счел отправку военных Дании на Украину сигналом ЕС к войне с Россией

Tекст: Ирма Каплан

Заявление Дании о намерении до лета отправить своих солдат на Украину свидетельствует о готовности Евросоюза вступить в войну с Россией, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Тревога! Начальник Генштаба Вооруженных сил Дании объявил об отправке до лета датских солдат на Украину. Это первое официальное объявление об отправке туда солдат из европейских стран», – написал он в соцсети X.

Политик отметил, что Россия немедленно назвала датских солдат «мишенями для русской армии», так что эта самая первая отправка группы европейских солдат на Украину «не сулит ничего хорошего».

«ЕС хочет войны! Призываю на национальную манифестацию, направленную на то, чтобы остановить это безумие, и за мир, в воскресенье, в Париже, давайте будем там», – призвал Филиппо.

При этом главком сухопутными силами Дании Петер Бойсен 14 апреля сообщил телеканалу TV2 о намерении направить датских военнослужащих на Украину ради опыта. Они намеренно будут размещены вдали от фронта, уточнил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта, а, напротив, наблюдает ориентацию на продолжение войны.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвав его безумным и отметив отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.