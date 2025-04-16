Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?10 комментариев
Путин: Новый нацпроект по космосу будет утвержден в ближайшее время
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, анонсировал скорое утверждение нового национального проекта в космической сфере.
«В марте на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Владимировичем Бакановым <…> мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.