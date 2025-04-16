Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?10 комментариев
Путин: Есть разные идеи по поводу дальнейшей судьбы МКС
Есть разные идеи того, как Международная космическая станция (МКС) должна закончить работу. Но взаимодействие по данному направлению будет продолжено, в том числе с партнерами по БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Бауманки.
«Сейчас всякие идеи есть по поводу того, как она должна закончить работу, что мы должны будем делать дальше. Но работа, безусловно, будет продолжаться, в том числе и с новыми партнерами. У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие и грандиозные», – приводит его слова ТАСС.
Путин добавил, что «вообще со странами БРИКС в целом, с Индией, с той же Африкой, с Бразилией это сотрудничество не остановится. И остановиться не может, потому что очень много стран заинтересовано в этом взаимодействии, тем более что мы были и по многим направлениям еще остаемся лидерами.
«Значит, представляем интерес. Уверен, так оно и будет», – заключил президент.
Ранее Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли.