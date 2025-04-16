Путин: Есть разные идеи по поводу дальнейшей судьбы МКС

Tекст: Ольга Иванова

«Сейчас всякие идеи есть по поводу того, как она должна закончить работу, что мы должны будем делать дальше. Но работа, безусловно, будет продолжаться, в том числе и с новыми партнерами. У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие и грандиозные», – приводит его слова ТАСС.

Путин добавил, что «вообще со странами БРИКС в целом, с Индией, с той же Африкой, с Бразилией это сотрудничество не остановится. И остановиться не может, потому что очень много стран заинтересовано в этом взаимодействии, тем более что мы были и по многим направлениям еще остаемся лидерами.

«Значит, представляем интерес. Уверен, так оно и будет», – заключил президент.

Ранее Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли.