В Казахстане приняли закон о создании формирований самообороны

В Казахстане приняли закон о формированиях самообороны

Tекст: Алексей Дегтярев

Такие формирования будут укомплектованы гражданами, подлежащими и не подлежащими мобилизации, которые на момент создания не призваны в армию, передает ТАСС.

Самооборона сможет охранять важные объекты, строить оборонительные сооружения, проводить эвакуацию и защищать населенные пункты. Местные органы власти будут ответственны за создание таких подразделений, которые при необходимости могут быть включены в состав Вооруженных сил для решения боевых задач.

Закон также регламентирует разработку плана территориальной обороны и утверждение списка объектов, которые будут защищаться. Планирование территориальной обороны потребует участия местных правоохранительных органов. Документ, принятый в Мажилисе, теперь поступит в Сенат для утверждения.

Ранее в Казахстане приняли поправки, вводящие новый вид воинской службы – в резерве. Эти изменения позволяют мобилизовать резервистов без участия военкоматов. Контракт на такую службу заключается на три года и включает ежемесячные занятия по боевой подготовке.

В июне 2024 года личный состав казахстанских Вооруженных сил поднимали по тревоге для проведений занятий по боевой подготовке.