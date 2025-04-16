Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
В Казахстане приняли закон о создании формирований самообороны
В Казахстане приняли закон о формированиях самообороны
Депутаты казахстанского Мажилиса (нижняя палата парламента страны) приняли закон о территориальной обороне, позволяющий формировать добровольческие подразделения самообороны для выполнения задач в период военного положения.
Такие формирования будут укомплектованы гражданами, подлежащими и не подлежащими мобилизации, которые на момент создания не призваны в армию, передает ТАСС.
Самооборона сможет охранять важные объекты, строить оборонительные сооружения, проводить эвакуацию и защищать населенные пункты. Местные органы власти будут ответственны за создание таких подразделений, которые при необходимости могут быть включены в состав Вооруженных сил для решения боевых задач.
Закон также регламентирует разработку плана территориальной обороны и утверждение списка объектов, которые будут защищаться. Планирование территориальной обороны потребует участия местных правоохранительных органов. Документ, принятый в Мажилисе, теперь поступит в Сенат для утверждения.
Ранее в Казахстане приняли поправки, вводящие новый вид воинской службы – в резерве. Эти изменения позволяют мобилизовать резервистов без участия военкоматов. Контракт на такую службу заключается на три года и включает ежемесячные занятия по боевой подготовке.
В июне 2024 года личный состав казахстанских Вооруженных сил поднимали по тревоге для проведений занятий по боевой подготовке.