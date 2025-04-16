Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
Анонсированы переговоры Путина с эмиром Катара
Кремль: Путин и эмир Катара проведут переговоры в Москве 17 апреля
В Москве 17 апреля состоятся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который прибудет с официальным визитом.
Как сообщает сайт Кремля, президент России Владимир Путин 17 апреля примет эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани для проведения переговоров.
Эмир Катара посетит Россию с официальным визитом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани могут обсудить украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке.
Государственный министр в катарском МИД Мухаммед аль-Хулейфи отметил готовность Катара укреплять отношения с Россией, несмотря на возможные разногласия по ряду вопросов, включая ситуацию в Сирии.