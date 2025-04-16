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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

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    16 апреля 2025, 00:44 • Новости дня

    Опубликовано видео «ФАБопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»

    Опубликовано видео ударов по ВСУ авиабомбами с новым модулем «Комета»

    Опубликовано видео «ФАБопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись, на которой российские войска в зоне специальной военной операции применяют против вооруженных сил Украины авиабомбы с новой версией модуля «Комета».

    Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Fighterbomber. Как пишет «Российская газета», на видео, снятом беспилотником, показаны «обновленные ФАБы в действии» – «кучный прилет трех авиабомб по цели».

    При этом, как отмечает издание, восторженные комментарии оператора пришлось убрать, так как они содержат «изрядную долю нецензурной лексики». «Три штуки в цель, ***, я такого не видел никогда, ***, с начала СВО», – заявил оператор. Он назвал удары по ВСУ «ФАБопадом».

    Fighterbomber сообщает, что усовершенствованные авиабомбы получили хорошие отзывы от военных. «Научившись их производить сотнями в день, можно буквально за пару месяцев перерисовать границу Украины радикально», – пишет Fighterbomber о «Комете». При этом автор отмечает, что противник постоянно ищет способы глушить системы наведения российских планируемых авиабомб, поэтому «действовать надо быстро, массово и умно».

    «Комета» – это семейство аппаратуры спутниковой навигации. Первую «Комету» продемонстрировали 16 лет назад. Как пишет издание, «это была довольно увесистая штука». Система дает возможность принимать сигналы GPS/ГЛОНАСС даже в условиях интенсивного противодействия.

    В январе сообщалось, что российские военные проводят успешные эксперименты по увеличению дальности полета FPV-дронов, используя ретрансляторы на беспилотниках «Мерлин-ВР». Платформа «Мерлин-ВР» может преодолевать до 100 км и оснащена доработанной навигационной системой «Комета», способной противостоять серьезным системам радиоэлектронной борьбы.

    15 апреля 2025, 07:18 • Новости дня
    ВСУ в Горнальском монастыре отказались сдаваться в плен
    ВСУ в Горнальском монастыре отказались сдаваться в плен
    @ курская-епархия.рф

    Tекст: Александра Юдина

    Боевые действия могут затронуть территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, где ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты, отказавшись от переговоров по сдаче в плен.

    По данным силовых структур, группа ВСУ, разместившись в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Горнали, отказалась от переговоров о сдаче в плен, передает ТАСС.

    ВСУ установили минометные и артиллерийские расчеты в пределах монастыря, что может привести к боевым действиям на его территории.

    Представитель российских силовых структур отметил, что размещение вооружения в монастыре указал на безразличие украинских военных к культурным ценностям и святыням. Он подчеркнул, что командование ВСУ в очередной раз показало, что для них нет ничего святого, раз они готовы использовать святые места для военных целей.

    Накануне российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале, а ВСУ бросили все силы на удержание Горналя.

    Коментарии (61)
    15 апреля 2025, 14:06 • Новости дня
    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ

    Военкор Коц: ВСУ в Горнальском монастыре необходимо отрезать от снабжения

    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ
    @ курская-епархия.рф

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник занял монастырь в Горнале, чтобы попытаться затормозить продвижение ВС России. При освобождении обители российские войска сначала попытаются отрезать украинскую группу от логистики и вынудить их сдаться. Если же не получится создать такие условия, то российские бойцы перейдут к штурму, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц.

    «В Курской области остается два населенных пункта, которые контролирует противник, – это Горналь и Олешня», – отметил военкор Александр Коц. Он напомнил, что на прошлой неделе российские войска освободили село Гуево. На юго-западе от него, на подступах к Горналю находится Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.

    «Обитель расположена на господствующей высоте. Кроме того, это основательное сооружение с толстыми стенами. ВСУ сочли, что оно хорошо подходит для обороны, для обустройства там огневых позиций и складов», – указал собеседник.

    По его мнению, цель группы украинских военных, занявших монастырь, – попытаться затормозить продвижение ВС России. «По задумке противника, такой "опорник" должен помешать нам вернуть контроль над селом Горналь, освободить лесные массивы, примыкающие к этому населенному пункту, и дальше наступать на Сумскую область», – уточнил Коц.

    «То есть для ВСУ это вопрос не о том, чтобы удержаться во что бы то ни стало на территории нашей страны. Для них это уже первая линия обороны на Сумском направлении, через которую наши бойцы будут пробиваться для формирования зоны безопасности, о которой говорил президент Владимир Путин», – акцентировал военкор.

    То, какая тактика будет выбрана при освобождении монастыря, зависит от нескольких факторов. Один их них – удастся ли отрезать группу украинских военных от логистики. «Пока противник получает снабжение, он сдаваться не станет. Поэтому сначала мы попытаемся создать условия, при которых он окажется вынужден либо пытаться прорваться из монастыря, либо выйти с белым флагом и поднятыми руками», – считает эксперт.

    Если же реализовать план не получится, то ВС России перейдут к штурму. Однако в этом случае главная сложность заключается в расположении монастыря на господствующей высоте. «Я думаю, будет предусмотрена поддержка дронами с воздуха», – рассуждает собеседник. Он также с сожалением отметил, что «боевые действия зачастую приводят к повреждениям объектов культуры». «Идеальным вариантом, конечно, было бы окружение обители и перерезание логистики противоборствующей стороны», – заключил Коц.

    Ранее ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, противник отказался от переговоров по сдаче в плен.

    «К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря. Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», – сказал собеседник агентства.

    Как отмечают авторы Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», монастырь стал ключевым опорным пунктом ВСУ. «Противник использует помещения монастыря в Горнале для обороны и атак на наши позиции. Обитель находится на горе, за ним река и далее уже Сумская область. В бинокли видно Мирополье, а в хорошую оптику, возможно, даже можно рассмотреть Сумы», – пишет военкор Роман Алехин в Telegram-канале. По его мнению, противник будет «пытаться удержать монастырь до последнего».

    При этом отдельные разрозненные группы ВСУ «самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», сообщают отраслевые Telegram-каналы. Отмечается, что бегут со своих позиций военнослужащие элитной 82 одшбр, в то время как бывшие заключенные из состава 129 обр ТерО используются командованием ВСУ как заградотряды.

    Горналь – один из последних населенных пунктов в Курской области, который находится под контролем ВСУ. Свято-Николаевский мужской монастырь был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года обитель находился под постоянными обстрелами ВСУ.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    15 апреля 2025, 04:34 • Новости дня
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина, девять человек ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курске в результате атаки беспилотников погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы и были госпитализированы.

    Мирная жительница погибла, а девять человек пострадали в ходе массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Курск, сообщает РИА «Новости». Атака произошла ночью, когда беспилотники целенаправленно атаковали мирную инфраструктуру города.

    В результате ударов произошло возгорание в нескольких жилых зданиях. В числе пострадавших оказались мирные жители, среди которых числится 85-летняя женщина, погибшая на месте. Оставшиеся девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

    Все пострадавшие были оперативно госпитализированы. Местные власти сообщают, что проводится расследование обстоятельств произошедшего, а также принимаются меры по обеспечению безопасности жителей и восстановлению поврежденной инфраструктуры. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям служб безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью, что позволило избежать жертв и разрушений, рассказал командир 30-го мотострелкового полка с позывным «Баркас» о выведении большей части мирных жителей из села Горналь, контролируемого ВСУ, несмотря на препятствия со стороны украинских войск. Российское Министерство обороны заявило о перехвате и уничтожении 52 украинских беспилотников за ночь над несколькими регионами страны, включая Брянскую и Орловскую области.

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    15 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Массированная атака украинских БПЛА по России доказала, что у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и вставать на путь мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее российская ПВО перехватила и уничтожила 115 беспилотников ВСУ над Курской и другими областями.

    «Районы, по которым ВСУ нанесли удары беспилотниками минувшей ночью, находятся далеко от линии боевого соприкосновения. Это обычные жилые кварталы. Так что однозначно можно сказать, что атака не имеет какого-либо военного значения», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. «У Киева одна задача – запугать мирное население России. Это коренным образом разнится с действиями наших военных, которые своими ударами ослабляют военные возможности Украины и не бьют по гражданским», – продолжил он.

    «Более того, есть подозрение, что тактику проведения таких военных мероприятий в Киев с Ближнего Востока привезли западные инструкторы. Мы все слышали сообщения о том, как там они прикрывали мирными людьми, словно живым щитом, военные склады, ракетные установки, оперативные штабы», – заметил дипломат.

    «Это кричащий вызов мировому сообществу: Киев размахивает флагом на всех международных площадках и утверждает, что Москва якобы отказывается от переговоров. Но все знают, что Зеленского можно считать мастером только разговорного жанра. Его дела говорят об обратном», – подчеркнул собеседник.

    «При этом Украина пользуется безусловной медиаподдержкой западных, прежде всего европейских, партнеров, которые осуждают Россию за удары по украинским военным объектам, но совершенно не замечают атак ВСУ по мирному населению. Думаю, в этот раз будет то же самое», – посетовал Мирошник.

    «Произошедшее в очередной раз доказало: Москва демонстрирует готовность к решению украинского кризиса дипломатическим путем – с учетом стратегических интересов России. А у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и становиться на путь мирного урегулирования», – указал он.

    Во вторник утром Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА самолетного типа: 109 – над Курской областью, три – над Воронежской областью, по одному – над Московской, Брянской и Орловской. Эта операция стала одной из крупнейших по числу сбитых беспилотников за одну ночь.

    В Курске погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги, и были госпитализированы. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На месте военные следователи нашли стальные шары, которыми были начинены БПЛА для максимального урона мирным жителям, сообщает РИА «Новости».

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    15 апреля 2025, 15:32 • Новости дня
    Российские войска заблокировали остатки ВСУ в Горнале
    Российские войска заблокировали остатки ВСУ в Горнале
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав пути отхода противника.

    Российские войска заблокировали остатки украинских сил в селе Горналь Курской области, сообщает РИА «Новости». Источник в группировке войск «Север» сообщил, что были взяты под огневой контроль все пути подвоза подкреплений, что значительно затруднило положение украинской пехоты.

    По словам источника, ВСУ испытывают большие проблемы в рядах пехоты, оставшейся на переднем крае в Горнале. Действия группировки «Север» позволили отрезать все пути подвоза подкреплений и отхода для украинских сил, фактически заблокировав их оставшуюся часть.

    Накануне российские военные уничтожили несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале, а ВСУ бросили все силы на удержание Горналя.

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    15 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Российские войска начали наступление на Константиновку в ДНР

    Российские силы продвигаются широким фронтом от Димитрова к Константиновке

    Российские войска начали наступление на Константиновку в ДНР
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска начали широкомасштабное наступление в сторону Константиновки в ДНР, стремясь выровнять линию фронта между Димитровым и Дзержинском, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Российские войска начали наступление с широким фронтом в сторону Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил в эфире «Соловьев Live», что российские силы продвигаются между Димитровым и Дзержинском, стремясь достичь крупной городской агломерации на севере ДНР.

    Кимаковский подчеркнул, что наступление идет от Мирнограда (Димитрова) до Торецка, что свидетельствует о широком фронте. По его словам, в районе Дзержинска ведутся ожесточенные бои, где российские войска стремятся выровнять линию фронта.

    Кимаковский отметил, что Вооруженные силы Украины не смогли срезать выступ российских сил к югу от Красноармейска (Покровска) в ДНР. Российские войска продолжают расширять плацдарм в этом регионе, удерживая позиции в районе Шевченко. При попытке контратаковать противник собрал значительные силы беспилотной авиации, но их усилия не увенчались успехом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении, несмотря на переброску четырех бригад для удержания Красноармейска. Также сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, включая Красноармейское и Дзержинское.

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    15 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Вэнс назвал абсурдными слова Зеленского о поддержке России
    Вэнс назвал абсурдными слова Зеленского о поддержке России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал абсурдными слова Владимира Зеленского о том, что США якобы поддерживают Россию, подчеркнув, что подобные заявления непродуктивны.

    Вэнс заявил, что слова Зеленского о том, что США поддерживают Россию, являются абсурдными, передает ТАСС.

    Он отметил, что именно благодаря поддержке США украинское правительство и военные усилия продолжают существовать.

    Подобные обвинения Вэнс считает «очевидно непродуктивными». Он отметил, что для разрешения конфликта важно понимать стратегические цели обеих сторон.

    Вэнс подчеркнул, что выступает за более конструктивный подход в диалоге и решении международных конфликтов, что, по его мнению, поможет достичь мира и стабильности в регионе.

    Накануне Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

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    15 апреля 2025, 04:19 • Новости дня
    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США

    Лавров заявил о понимании разницы между взаимовыгодными и зависимыми сделками с США

    Лавров предупредил о рисках зависимых сделок с США
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не допустит восстановления зависимых экономических отношений, указав на важность военной и технологической безопасности.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия осознает различия между выгодными сделками с США и ловушками, способными привести к зависимости. Как передает ТАСС, глава МИД РФ подчеркнул, что любые предложения о нормальных сделках воспринимаются положительно, но важно избегать сделок, создающих зависимость.

    «Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», – сообщил Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

    Россия не намерена допускать, чтобы восстановление отношений в экономической и иных сферах снова привело к зависимости от поставок, от состояния которых зависит благополучие страны. Министр отметил, что речь идет о военной, технологической и продовольственной безопасности.

    Лавров также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что уроки извлечены, и ситуация не вернется к состоянию до февраля 2022 года. Глава МИД уверен, что этот урок не будет забыт и Россия станет действовать более осторожно, чтобы избежать любой формы зависимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров сообщил, что США признали ошибкой отказ от диалога с Россией и предложили обсудить возникающие противоречия. Лавров также заявил, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции, несмотря на то что экономическое взаимодействие с США перекрыто на 95% из-за этих ограничений. Президент США Дональд Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

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    15 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Зеленский уволил главу Сумской области после удара «Искандерами»

    Tекст: Вера Басилая

    Кабинет министров Украины согласовал отставку главы Сумской областной администрации Владимира Артюха после удара ВС России «Искандерами» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Как передает «Страна», Владимир Артюх был освобожден от должности главы Сумской областной государственной администрации после атаки российскими войсками на совещание командного состава ВСУ в Сумах, в результате которого погибли более 60 украинских военнослужащих, сообщает ТАСС.

    Мельничук написал, что согласовано увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

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    15 апреля 2025, 17:24 • Новости дня
    Порошенко обвинил Зеленского в узурпации власти и авторитаризме
    Порошенко обвинил Зеленского в узурпации власти и авторитаризме
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Офис Владимира Зеленского против воли граждан удерживает власть, заявил предыдущий украинский президент и олигарх Петр Порошенко (внесен в список экстремистов и террористов в России).

    Новое решение продлить режим военного положения вводится за месяц до завершения действующего решения, отметил Порошенко, передает РИА «Новости». По его словам, это 15-й раз, когда киевские власти просят Раду поддержать это решение.

    «Хочу подчеркнуть, что мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима», – сказал Порошенко.

    По его словам, офис Зеленского обладает «неограниченной властью», что унизительно для Украины.

    Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский готовит схему для перевыборов на дальнейший президентский срок.

    Коментарии (4)
    15 апреля 2025, 10:25 • Новости дня
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    На Украине распространили фейк о «дедлайне Трампа для Путина»
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы установил некий дедлайн для Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

    Украинские Telegram-каналы распространили ложную информацию, указывая, что президент США якобы установил дедлайн для российского лидера по прекращению огня на Украине, передает RT.

    На официальной трансляции из Белого дома, которую вел C-SPAN, действительно прозвучал вопрос от журналиста по поводу возможного дедлайна, однако Трамп не дал утвердительного ответа на этот вопрос.

    В эфире не прозвучали никакие заявления или подтверждения о подобных сроках со стороны президента США.

    Ни российская, ни американская стороны не подтвердили наличие какого-либо дедлайна на официальном уровне.

    Ранее сообщалось: Трамп заявил, что установил «дедлайн» российской стороне по прекращению огня на Украине.

    Тем временем в Кремле контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назвали чрезвычайно полезными и эффективными.

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    15 апреля 2025, 10:19 • Новости дня
    По факту атаки украинских беспилотников на жилые дома Курска завели дело о теракте
    По факту атаки украинских беспилотников на жилые дома Курска завели дело о теракте
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После массированной атаки ВСУ на Курск, в результате которой погибла 85-летняя женщина и девять человек получили ранения, возбуждено уголовное дело о теракте, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале СК России, в ночь на 15 апреля украинские боевики атаковали жилые дома в городе Курске, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа. В результате атаки погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

    По словам Петренко, попадание беспилотного летательного аппарата произошло в станцию скорой помощи, а также были повреждены жилые дома и другие гражданские строения. Более десяти машин скорой помощи пострадали от атаки. На местах происшествий военные следователи обнаружили фрагменты беспилотников и поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства.

    Для исследования изъятых предметов назначена взрывотехническая судебная экспертиза. Главным военным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. В рамках предварительного следствия планируется установить и привлечь к ответственности представителей вооруженных формирований Украины, причастных к данному преступлению.

    Ранее в результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина.

    Силы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над пятью областями России, из которых 109 было уничтожено в Курской области.

    В правительстве Курской области отметили, что украинский беспилотник, атаковавший дом в Курске, был оснащен поражающими элементами в виде стальных шариков.

    Коментарии (3)
    15 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    «Северяне» нанесли поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни
    «Северяне» нанесли поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ около Горналя и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Великой Рыбицы, Запселья, Кияницы, Марьино, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Садкой и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две бронемашины, две пусковые установки РСЗО HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, два артиллерийских орудия и миномет, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 74 450 военнослужащих, 407 танков, 333 боевые машины пехоты, 304 бронетранспортера, 2270 бронемашин, 2717 автомобилей, 612 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Ранее военкор Александр Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ.

    Российские силовики сообщали о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину.

    Во вторник утром сообщалось, что российские военные уничтожили штурмовые группы ВСУ у Олешни.

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    15 апреля 2025, 20:25 • Новости дня
    На Украине женщину отдали под суд за танцы дочери под российскую музыку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проживающую в Ровенской области Украины женщину привлекли к административной ответственности за то, что ее малолетняя дочь публиковала видео с российской музыкой, сообщили украинские СМИ.

    Девочка снимала видео танцев под российскую музыку и выкладывала их на YouTube, мать девочки признала свою вину, передает ТАСС.

    Женщина пояснила, что говорила дочери о запрете на российскую музыку на Украине, но та не послушалась.

    Мать привлекли к ответственности по статье об уклонении родителей от выполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей.

    Женщине вынесли предупреждение.

    Ранее сообщалось, что топ-50 в Spotify на Украине возглавили три русскоязычные песни.

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    15 апреля 2025, 23:25 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Швеции из-за удара по Сумам

    Посол Беляев в МИД Швеции обвинил ВСУ в нарушении гуманитарного права в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Швеции Сергей Беляев, вызванный в шведский МИД в связи с российским ударом по Сумам, указал на нарушение украинскими войсками норм международного гуманитарного права, сообщили в дипмиссии.

    «Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В ответной речи Беляев сослался на заявления Минобороны России и МИД России, указав на проведение в Сумах мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных «коллег» 13 апреля. Беляев подчеркнул, что ВСУ нарушают международное гуманитарное право, используя мирных жителей как «живой щит».

    В свою очередь, Беляев выразил протест по поводу «очередной» атаки дронов на посольство России в Стокгольме. Российское посольство вновь подняло вопрос о необходимости соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство России в Швеции напомнило, что шведская сторона должна обеспечить безопасность всех находящихся на территории страны дипломатических миссий.

    Как указали в МИД Швеции, дипломата вызвали «в связи с атаками на город Сумы и Кривой Рог», передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военнослужащих ВСУ. В Минобороны напомнили, что власти Украины продолжают использовать местное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

    Вооруженные силы России также нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

    Утром 15 апреля российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда перед его центральным входом и жилым комплексом были сброшены емкости с краской.

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